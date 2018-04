S-au desemnat primele finaliste Neymar Jr’s Five România

Motivate de performanţa reuşită de TAO United, campioana mondială din 2017, 102 echipe au luat startul în faza grupelor cu un singur gând în minte, să se bucure de un mod diferit şi interesant de a juca fotbal şi, la final, să îmbrace haina de eroi ai Capitalei României. Fie că au avut o strategie bine pusă la punct, fie că au urcat distracţia şi voia bună pe primul plan, tinerii au demonstrat, din nou, că talentul e la el acasă în Bucureşti. Şi au încins atmosfera cu execuţii de efect, pase sclipitoare şi goluri care mai de care într-un sistem dinamic, cinci la cinci, în care fiecare reuşită a însemnat eliminarea unui adversar.



Iar toate zonele capitalei şi-au trimis reprezentanţii la ceea ce s-a dovedit un spectacol pe cinste, dominat de fair-play, atitudine exemplară şi multă energie. Astfel, la startul calificărilor s-au prezentat FC Colentina, FC Titan, AFC Titan, FC Vitan, FC Crângaşi sau Berceni City. Dacă unii au vrut să-şi facă celebru cartierul de origine, alţii au găsit un alt mod de a ieşi în evidenţă şi echipe cu nume precum Fotbaliatorii, FK Pocăiţii, FC Marţienii, Escobarii, FC Escrocii, Veveriţele în pantaloni, FC Pupăza din tei sau Academia de Amatori au plecat la drum cu speranţa că se vor călca pe urmele celor de la TAO United. Când opt echipe joacă pe patru terenuri, în acelaşi timp, startul e cum nu se poate mai energic!



ABC, primii în alfabetul fotbalului



Sâmbătă, cele 61 de echipe şi-au început aventura în grupe de câte patru, din care doar cei mai buni au prins biletele pentru fazele eliminatorii. A fost de datoria fiecăreia să găsească tactica potrivită, să-şi surprindă adversarul prin orice mijloace şi să nimerească drumul spre optimi. Am avut parte de victorii clare, meciuri strânse, partide decise la goluri de departajare, iar sita s-a cernut rapid şi bătălia pentru primul loc în Finala Naţională s-a dat, peste câteva ore, în 16. Odată nivelul crescut, cele mai bune echipe făcându-şi loc în turneul eliminatoriu, strategiile au suferit mici modificări, dar încrâncenarea, creativitatea şi dorinţa de a câştiga au rămas aceleaşi.



Presiunea a început să apară odată cu apropierea finalei, jucătorii simţind că sunt la un pas de un moment important. În sferturi şi semifinale fiecare echipă a fost preocupată să nu ia gol, iar meciurile terminate cu un duel între doi jucători, 1 la 1 pe tot terenul până când mingea intră într-o poartă, au fost laitmotivul unei zile la superlativ, la finalul căreia ABC United s-a ridicat deasupra tuturor. Într-o formulă de cinci bine pus la punct, cu un jucător postat în faţa propriei porţi pentru a oferi echilibru şi viziune, băieţii învinşi de TAO United în finala naţională de anul trecut au marcat 11 goluri în faza grupelor, au închis poarta în turneul eliminatoriu şi s-au asigurat că vor mai avea o şansă să meargă în Brazilia, la Instituto Projeto Neymar Jr., la Finala Mondială. A fost 1-0 cu Chinta Royală în optimi, 5-0 cu Galacticos în sferturi, 1-0 cu Best United în semifinale şi 5-0 contra celor de la Najs în finală.



Acum, ABC United are timp să se pregătească pentru turneul în care va sta faţă în faţă cu cei mai buni jucători din România în format cinci la cinci. Dar cum au ajuns aici? Explică Miguel Constantin, liderul echipei care a terminat calificările din Bucureşti cu 23 de goluri marcate şi doar unul primit: "Ne cunoaştem destul de bine, jucăm de doi-trei ani împreună, am gândit o tactică pe care am respectat-o de la început până la final şi asta ne-a ajutat să câştigăm. Am participat şi anul trecut, ne-am oprit în Finala Naţională, dar am învăţat din greşeli şi suntem siguri că 2018 va fi un an mai bun. Nivelul a fost ceva mai ridicat decât anul trecut, am dat peste mulţi adversari de valoare, iar cel mai greu meci a fost în faza optimilor de finală. A fost primul eliminatoriu, primul meci cu presiune". Visul? "Vom da totul în Finala Naţională, pentru că visul nostru e să fim cei mai buni din lume şi să ne întâlnim cu Neymar Jr.!".



Duminică, în timp ce ABC United se relaxa după o zi frumoasă, alte 41 de echipe au acceptat provocarea de a intra în calificările Neymar Jr's Five Bucureşti, iar ziua a început cu o mare surpriză! Prezenţi la start într-o formulă uşor schimbată faţă de cea care le-a adus recunoaşterea internaţională în 2017, TAO United nu au mai găsit cheia pentru fotbalul minunat arătat în Brazilia, au pierdut cu 2-5 în faţa Veveriţelor în pantaloni, iar înfrângerea i-a lăsat în afara turneului eliminatoriu. Favoriţii au plecat acasă, lupta s-a deschis şi mai mult, oportunitatea a apărut!



Şi reţeta de sâmbătă s-a păstrat, una dintre echipe dominând competiţia de la un capăt la altul. Eroii s-au numit Sprting Bucureşti, nu au primit niciun gol de-a lungul întregii zile, iar fotbalul alert, în viteză, jucat inteligent a fost prea mult pentru oponenţi. 10 goluri în faza grupelor, 3-0 în optimile cu Sky Team, 4-0 în sfertul cu Young Boys, 2-0 în semifinalele cu Internaţional Curtea de Argeş şi 1-0 în finala cu Kewl au fost de ajuns pentru a încununa munca unor tineri talentaţi, tehnici şi puternici, pentru care unitatea şi forţa de grup a fost totul. Mai impresionant, succesul a venit la chiar primul contact cu formatul Neymar Jr's Five: "E prima dată când participăm, ne cunoaştem foarte bine între noi. Noi suntem foarte optimişti, am venit şi azi să câştigăm şi am câştigat. Am avut o apărare foarte bună, am ţinut un om în faţa porţii, e o strategie pe care vrem să o păstrăm şi pentru Finala Naţională. Acolo va fi mult mai greu, pentru că aici am venit în primul rând să ne distrăm. Dar acum, dacă am fost cei mai buni, vom merge să câştigăm. Ne ambiţionează performanţa celor de la TAO, dacă ei au putut, de ce să nu putem şi noi? Vrem să mergem în Brazilia şi să-l cunoaştem pe Neymar!", ne-a spus Milaş Vuk, un tânăr cu origini sârbeşti care a strâns în jurul său prieteni cu vârste între 16 şi 28 de ani alături de care a format a doua echipă care va reprezenta Bucureştiul la Finala Naţională.



Weekendul s-a încheiat aşa cum a început, într-o atmosferă relaxată, propice sportului şi distracţiei, iar pata de culoare a fost dată de o echipă din Bulgaria, singura din afara României care şi-a încercat norocul la Bucureşti. Şase tineri din Ruse s-au urcat în maşini alături de câţiva prieteni care i-au susţinut de pe margine, şi-au ales numele Revolution şi au încercat să ducă roşul şi verdele pe cele mai înalte culmi. Iar aventura lor a durat ceva şi s-a oprit abia în sferturile de finală, la goluri de departajare, în faţa celor de la Red Dogs. Pentru bulgari, Bucureşti nu a fost, însă, singura oprire: "Anul trecut am participat la calificările Neymar Jr's Five din Bulgaria, am terminat pe locul al treilea în oraşul nostru, dar competiţia nu a mai fost organizată şi în 2018 şi am considerat că ar fi bine să venim la Bucureşti. Am găsit un nivel bun, am fost puţin surprinşi că nu am jucat pe un teren artificial, de aceea am încercat să ne folosim de mingi înalte", ne-au transmis bulgarii.



Până să vedem al doilea act al "Revoluţiei Bulgare", pe 2 iunie, la Constanţa, caravana Neymar Jr's Five trece prin Craiova (21 aprilie), Timişoara (28 aprilie), Târgu Mureş (5 mai), Cluj Napoca (12 mai) şi Iaşi (19 mai)