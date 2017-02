Reghecampf acuză: „Denis este vânat, în special de arbitri, de toată lumea!“

Sunt nemulţumit pentru că nu am câştigat, am avut foarte multe ocazii, trebuie să câştigăm fără niciun fel de probleme. Sunt puţin... mă gândesc cât de uşor a primit Denis al doilea cartonaş. Ok, şi la primul cartonaş.. sunt mulţi jucători care-şi pun mâinile în cap. Apoi, am avut un penalti la De Amorim, unul la MomcilovicI, cred că în minutul 3, patru situaţii de unu contra unu şi primim gol din două devieri. Dar sunt mulţumit, pentru că am jucat o perioadă lungă de timp în zece oameni şi tot am avut ocazii foarte mari”, a spus Reghecampf la Digi Sport.

Laurenţiu Reghecampf a precizat că Alibec este "puţin vânat" şi trebuie "lăsat puţin mai moale". "Denis este puţin vânat, în special de arbitri, de toată lumea, se face prea mare tam-tam pe seama sa. Da, este un atacant foarte, foarte bun, care ne poate ajuta în orice moment. Trebuie lăsat puţin mai moale pentru că nu joacă singur la Steaua, a fost adus pentru a marca goluri, dar el şi ceilalţi jucători trebuie să îndeplinească obiectivele pe care le avem. Reacţia lui la cel de-al doilea cartonaş... Este atins pe picior, cade, se ridică repede... Când ştii că mai are unul, de ce-i mai dai unul? Dacă e aşa, atunci de ce nu i-a dat lui De Amorim cartonaş galben pentru simulare la faza din finalul primei reprize”, a adăugat tehnicianul.

Meciul a fost arbitrat de Adrian Cojocaru, ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Daniel Mitruţi.