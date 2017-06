Real Madrid sau Juventus Torino? Doi giganţi ai fotbalului european se înfruntă în cea de-a 62-a finală a Ligii Campionilor

Finala cu numărul 62 a Ligii Campionilor se va disputa în premieră la Cardiff, sâmbătă, pe „Millennium Stadium“, o arenă cu 74.500 de locuri, inaugurată la 26 iunie 1999.

Real Madrid este cea mai titrată echipă din istoria competiţiei. „Galacticii“ au unsprezece succese în Cupa Campionilor sau Liga Campionilor, triumfând în 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 şi 2016. După Real, cele mai multe succese în Liga Campionilor le are o echipă italiană, AC Milan — 7. Dacă vor câştiga şi meciul de la Cardiff, spaniolii pot deveni cea dintâi formaţie care cucereşte Liga în două sezoane consecutive, de când competiţia a trecut la formatul modern. Real Madrid a mai bifat alte trei finale pierdute (1962, 1964, 1981), dar niciodată de când s-a înfiinţat Liga Campionilor.

De partea cealaltă, Juventus Torino este cea mai ghinionistă echipă din istoria competiţiei. Italienii au câştigat de două ori Cupa Campionilor sau Liga Campionilor, în 1985 şi 1996, pierzând în schimb nu mai puţin de opt finale, în 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 şi 2015. Real şi Juventus s-au întâlnit ultima dată în finala Ligii Campionilor în 1998, când spaniolii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Predrag Mijatovici, la Amsterdam. Defensiva e punctul forte al italienilor înainte de finala de sâmbătă: Juventus a luat doar trei goluri în acest sezon al Ligii, pe când Real Madrid a primit 17 goluri.

Visul legendarului Gianluigi Buffon

Portarul Gianluigi Buffon, căpitanul celor de la Juventus Torino, este, la cei 39 de ani ai săi, fotbalistul cu cele mai multe minute jucate în istoria clubului. Campion mondial cu selecţionata Italiei în 2006, Gianluigi Buffon speră să-şi treacă anul acesta în palmares şi primul său trofeu în Liga Campionilor, după două finale pierdute, în faţa lui AC Milan (2003) şi FC Barcelona (2015). El şi-a anunţat deja retragerea după Campionatul Mondial din 2018, la care speră să ia parte cu naţionala Italiei.

„Să câştigăm Liga Campionilor ar fi cea mai mare bucurie şi fericire din întreaga mea carieră, împreună cu Mondialul din 2006, pentru că ar fi aproape o recompensă după un drum foarte greu, străbătut cu mult curaj, dăruire şi multă muncă. Nu vreau să anticipez, nu vreau să mă mai bucur înainte, pentru că nu mai vreau dezamăgiri. Vreau să sărbătorim după ce vom câştiga. Am fost dezamăgit de multe ori. Un astfel de episod a fost la Manchester, în 2003, când am pierdut finala cu AC Milan, la penalty-uri. A fost dureros. Am fost atât de aproape să câştigăm... “, a mărturisit portarul. „Sunt foarte mulţumit de evoluţia lui Buffon. El s-a dovedit decisiv în momentele importante, aşa cum fac de obicei marii jucători. Gigi rămâne numărul unu mondial“, a declarat antrenorul lui Juventus, Massimilliano Allegri.

Ronaldo: „Suntem mai buni şi trebuie să demonstrăm asta!“

Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, crede că formaţia madrilenă este cea mai bună echipă de pe Bătrânul Continent în momentul de faţă. „Suntem mai buni decât Juventus. Nu trebuie să dăm dovadă de prea multă umilinţă. Trebuie să arătăm cine este mai bun. Trebuie să demonstrăm acest lucru pentru că Juventus este o echipă excelentă”, a declarat Ronaldo.

Veteranul crede că Real Madrid trebuie să profite de perioada bună prin care trece, mai ales că a reuşit şi câştigarea campionatului Spaniei. „Avem ocazia unică de a stabili un record, să fim prima echipă care se impune doi ani la rând în Liga Campionilor. Sâmbătă va fi o seară minunată. Mă simt foarte bine. În sezoanele trecute m-am simţit mai obosit, dar acum situaţia s-a schimbat, pentru că Zidane a gestionat foarte bine situaţia”, a afirmat atacantul în vârstă de 32 de ani. „Va fi o finală specială pentru mine, Juventus a fost un club important în cariera mea. Înainte de Real, a fost clubul vieţii mele”, a spus şi antrenorul madrilenilor, Zinedine Zidane.



Black Eyed Peas va cânta în deschidere

Trupa americană Black Eyed Peas va cânta la ceremonia de deschidere a finalei Ligii Campionilor. „Vrem să creăm un spectacol de neuitat. Vrem ca spectatorii din tribună, dar şi telespectatorii, să se încălzească înaintea finalei. Ştim că este un meci special, şi noi suntem pasionaţi de fotbal”, a declarat will.i.am, component al trupei Black Eyed Peas. Anul trecut, în deschiderea finalei a cântat solista americană Alicia Keys, iar imnul LigiiCampionilor a fost intonat de tenorul italian Andrea Bocelli. Finala de la Cardiff va fi transmisă în peste 220 de ţări.