Povestea tragică a clovnului Siminică, cel născut în cuşca leilor: „Sora mea a murit în faţa a 3.000 de spectatori. S-a rupt trapezul...Era însărcinată în trei luni!“

Povestea lui Siminică este una cu adevărat fabuloasă şi oricând ar putea fi subiectul unui film de succes. S-a născut la circ, în cuşca leilor. La propriu! „Părinţii mei lucrau tot la circ, dar nu erau artişti mari. Erau săraci şi aveau doi copii. Locuiau într-o fostă cuşcă a leilor, pe care au primit-o pentru că animalele au murit. Acolo m-am născut eu, într-o cuşcă de lei", spune artistul. „Aşa am fost obişnuit să trăiesc, mai mult pe scenă. Acolo e singurul loc în care nu contează ce probleme ai. Când te aplaudă lumea nu mai simţi nimic, refuzi orice numai pentru aplauzele alea. Şi asta chiar dacă în spatele scenei dormeam în mizerie", îşi aminteşte artistul.

Viaţa clovnului Siminică a fost însă presărată cu numeroase tragedii: „Sora mea a murit în faţa a 3.000 de spectatori la Râmnicu Vâlcea. S-a rupt trapezul, iar ea a căzut de la 15 metri. Era însărcinată în trei luni. Peste o săptămână am avut şi eu spectacol exact în acelaşi loc. Orchestra parcă ştia ce necazuri aveam. Mi se părea că numai cu tristeţe şi patimă cântă. Şi spectacolul s-a ţinut. Când a murit fratele meu, eu eram în mijlocul altui spectacol. La fel s-a întâmplat şi cu părinţii mei. Îmi dădeau lacrimile când mă gândeam, dar eu râdeam. Lumea nu trebuie să ştie niciodată de necazurile tale".

„În 1978, şi eu am căzut de la 13 metri. Mi-am rupt piciorul, ambele mâini şi patru coaste. După trei luni, am revenit la acelaşi trapez. Nu mi-a plăcut niciodată să mă menajez. Am dat cu mine de pământ, am tras, am muncit mereu. Acum se vede asta în durerea din oase", spune Siminică, care s-a pensionat în 1987, dar a continuat să mai lucreze apoi încă un deceniu în Circul de Stat.