Nou record pentru Simona Halep. Românca reuşeşte o performanţă pe care foarte puţine jucătoare au mai atins-o

În cazul în care românca ajunge până în semifinale, iar Angelique Kerber, laureată la Australian Open şi la US Open în 2016, nu ajunge în această fază, Simona va trece pe prima poziţie. Dacă Simona pierde înainte de semifinale, iar Kerber se califică în finală, nemţoaica va rămâne lider mondial. Dacă atât Simona, cât şi Angelique sunt eliminate înainte de semifinale, atunci Karolina Pliskova va fi noul nr. 1 WTA. În timp ce jucătoarea din Cehia a fost deja eliminată, Kerber şi Halep vor juca astăzi în optimile de finală. Meciul lui Halep cu Victoria Azarenka (Belarus), fostă nr. 1 WTA, situată acum pe poziţia 683, este al doilea de pe terenul 2. Înaintea partidei dintre Halep şi Azarenka, de la ora 13.30, va avea loc întâlnirea Angelique Kerber (Germania, nr.1) - Garbine Muguruza (Spania, nr.14).

Tot luni, perechea Monica Niculescu/Hao-Ching Chan (România/Taiwan), cap de serie numărul 9, va evolua pe terenul 16, în ultimul meci, împotriva cuplului Beatriz Haddad Maia/Ana Konjuh (Brazilia/Croaţia), în optimi de finală la dublu feminin. Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (România/Pakistan), cap de serie numărul 14, va juca, luni, în primul meci de pe terenul 17, de la ora 13.30, împotriva cuplului Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numărul 4, în optimi de finală la dublu masculin.

Azarenka a învins-o de două ori

Victoria Azarenka, semifinalistă în 2011 şi 2012, participă la Londra la primul Grand Slam după ce a născut un băiat, în decembrie trecut. Halep a fost sfertfinalistă anul trecut la Wimbledon şi semifinalistă în 2014, aceasta din urmă fiind cea mai bună performanţă a ei pe iarba londoneză. Simona Halep şi Azarenka au mai fost adversare de trei ori, în două din cele trei confruntări impunându-se sportiva din Belarus, la Doha şi la Linz, în 2012. În ultima lor confruntare însă învingătoare a fost Simona Halep, în sferturile de finală de la US Open, în 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4. “Data trecută când am jucat cu Azarenka nu era mamă. E diferit acum. Este un lucru minunat ce a făcut. Va fi o mare provocare pentru mine, cu siguranţă, chiar dacă Victoria a stat aproape un an. Este o adversară dificilă şi o mare campioană. Voi încerca să dau tot ce am mai bun. Meciul este deschis. Va trebui doar să iau atitudine şi să profit de şansa mea. Nu am nimic de pierdut”, a spus Halep.

182 de săptămâni în Top 10 WTA

Simona Halep va deveni după turneul de la Wimbledon, când Serena Williams va ieşi din top 10, jucătoarea activă cu cele mai multe săptămâni consecutive între primele zece clasate. Halep a intrat în top 10 la 27 ianuarie 2014 şi după terminarea turneului de la Wimbledon se va afla în a 182-a săptămână între primele jucătoare ale lumii.

De când a ajuns în top 5, în primăvara anului 2014, Halep a petrecut doar nouă săptămâni sub această linie. De şapte săptămâni, românca este în top 4. Americanca Serena Williams este însărcinată şi nu a mai jucat din ianuarie, când a câştigat turneul Australian Open. Williams va ieşi din top 10 pentru prima dată după aprilie 2012. Ea se află în Top 10 WTA de 276 de săptămâni.