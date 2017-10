Marius Copil aduce noi precizări în scandalul de la echipa de Cupa Davis: „Instituţiile competente să se ocupe!“

Marius Copil spune că are puncte de apărat, puncte care îl pot aduce pe tabloul principal de la AustralianOpen. El a ţinut să „îndulcească“ tonul la adresa lui Andrei Pavel, căpitanul-nejucător, care oricum va părărsi echipa după meciul cu Israelul pentru a rămâne doar în stafful Simonei Halep.

„Cea mai mare mândrie în cariera unui sportiv este să joace pentru România. E visul suprem al oricărui sportiv. Am făcut-o până acum de 14 ori şi o sa o mai fac de câte ori am ocazia cu cea mai mare responsabilitate şi cu cel mai mare respect.

Din păcate în acest moment am de apărat foarte multe puncte care până la finalul anului mă pot duce pe tabloul principal de la Australian Open şi nu pot să risc o accidentare precum cea din meciul contra Spaniei. Voi fi mereu lângă aceasta echipă, le urez bafta băieţilor în Israel şi sunt convins că pot sa vină cu un rezultat bun chiar dacă eu sau Horia şi Florin nu suntem acolo. Am fost zilele trecute la antrenamentul lor să-i salut si sa le urez bafta atât lor cât şi lui Andrei.

Sper ca vor lupta şi pentru Andrei, ţinând cont ca e ultima lui apariţie in postura de căpitan al echipei, cel putin pentru moment. Nu uit ca Andrei Pavel este cel care a insistat să fiu luat în Japonia în lotul largit de Cupa Davis când eu aveam numai 16 ani sau cand mi-a oferit şansa sa debutez alături de Horia la Sibiu impotriva lui Safin la numai 18 ani. Atât pentru Andrei cât şi pentru aceasta echipa urmează un nou capitol.

Noi vom crede în noi si vom juca în continuare, dar speram ca instituţiile competente din România să se implice mai mult in dezvoltarea sportului şi a tenisului şi să beneficieze de el măcar juniorii nostri dacă noi nu am avut parte de acest sprijin“, a scris Copil pe Facebook.

România va întâlni Israelul săptămâna viitoare cu o echipă formată din jucători tineri, după ce Marius Copil, Florin Mergea şi Horia Tecău au declinat convocarea din diverse motive. Mergea a sus că sunt probleme de ordin intern, sugerând un conflict cu Pavel, Copil a afirmat şi el că vrea mai multă implicare din partea căpitanului, iar Tecău pur şi simplu n-a mai dorit să tragă singur la căruţă, precum în meciul cu Austria.

Astfel, la Tel Aviv, în perioada 27-29 octombrie 2017, România va fi reprezentată de Dragoş Dima (464 ATP), Nicolae Frunză (588 ATP), Vasile Antonescu (649 ATP) şi Bogdan Borza (793 ATP).