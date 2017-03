Gigi Becali s-a dezlănţuit din nou: „Ia să vedem noi, DNA-ul - puşcărie“

"Eu vă spun cum se va termina. Eu îl stimez pe Nicolae Badea, numai că el trebuie să înţeleagă că nu mai merge ce a mers acum 15-20 de ani. Că suntem noi urmaşii comuniştilor şi facem nişte contracte, că avem trafic de influenţă ca să facem noi complexe comerciale şi să câştgăm milioane de euro, că la Dinamo e o poziţie extraordinară, cea mai mare suprafaţă din centrul Capitalei. Nu mai merge aşa. Contractul ăla, dă-i foc şi vezi de treaba ta! Nu o să mai meargă, că o să intervină DNA: <ce contract aţi făcut voi aici?> Nu poţi să ţii tu ţara în loc şi echipa Dinamo să nu construiască stadion pentru campionatul din 2020. Nu le intră în cap odată că nu se mai poate? O să vedeţi că nu se mai poate. Acolo e stadionul lui Dinamo, nu faci mall acolo", a declarat Becali, la Digi Sport.

În ceea ce priveşte marca, Becali a precizat că gruparea armatei, CSA Steaua, a obţinut 35.000 de lei pe an din exploatarea acesteia. "Să mă ierte ministrul Apărării, că-mi făcusem o impresie greşită despre el! Am aflat azi că ministrul Apărării a zis aşa: <Mi-a trimis într-adevăr un raport Corpul de Control. Vreau să completaţi, pentru că este incomplet în ceea ce priveşte Steaua. De ce? Să-mi daţi sumele pe care le-aţi câştigat din 2014, de când aţi luat marca de la Becali, până în 2016. cât aţi câştigat cu ea de aţi distrus un brand românesc?> Au strâns facturile şi toate chitanţele, că au licenţiat şi au închiriat firme. Ştiţi câţi bani au produs în fiecare an? 35.000 de lei, adică 8.000 de euro. Pentru 8.000 de euro într-un an... păi voi luaţi de la mine 250.000 numai pentru chiria stadionului. Voi aţi distrus un brand românesc pentru 8.000 de euro? Ia să vedem noi, DNA-ul - puşcărie", a afirmat el.