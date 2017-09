Gata cu fotbalul! Ultimul „brazilian“ din fotbalul românesc anunţă: „Pentru mine începe o altă etapă de acum înainte“

”Mi-e dor de fotbal, mi-e dor de tot ceea ce înseamnă să fii fotbalist, dar perioada mea a luat sfârşit. Pentru mine începe altă perioadă, sper la fel de bună”, a declarat Lucian Sânmărtean, la Digi Sport.

Fostul internaţional se pregăteşte cu Voluntari, dar putea să joace la Dinamo, însă a refuzat oferta venită de la Adrian Mutu: ”M-a sunat Adi, am avut o discuţie bărbătească cu el, i-am explicat că sunt într-o perioadă de reacomodare cu fotbalul, pentru că eu patru luni de zile nu am făcut nimic. El avea nevoie de mine apt, să pot juca acum, i-am explicat că nu sunt în formă. Nu risc să ajung la echipă şi să mă fac de râs. El a înţeles şi rămânem în continuare prieteni. Cam asta a fost. A contat însă şi faptul că eu am jucat la Steaua şi am decis să nu risc să nu mă acomodez şi după să fiu criticat de toată lumea”, a povestit Sânmărtean.

Lucian Sânmărtean a evoluat în cariera sa pentru Gloria Bistriţa, Panathinaikos, FC Utrecht, FC Vaslui, FCSB, Al Ittihad, Pandurii şi Al Taawon.