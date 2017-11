Eroare de strategie? Simona Halep ar putea pierde locul unu chiar la începutul anului!

Simona Halep va juca în prima săptămână din 2018 la Shenzen, în vreme ce Garbine Muguruza a ales turneul de la Brisbane, mai bine cotat.

Simona Halep intră astăzi în a şaptea săptămână pe care o va petrece ca lider WTA şi va mai ocupa această poziţie cel puţin încă şase săptămâni, până pe 8 ianuarie mai precis. La data respctivă se va trage linie după primele turnee ale calendarului: Shenzen (China), Auckland (Noua Zeelandă) şi Brisbane (Australia).

La fel ca în 2015 şi 2017, Simona a ales să înceapă sezonul la Shenzen, turneu pe care l-a câştigat la prima participare şi la care s-a oprit în optimi la începutul acestui an. Aflată la doar 40 de puncte în urma româncei, Gabine Muguruza s-a înscris la Brisbane, competiţie care e cu un nivel mai sus (categoria Premier faţă de International) faţă de Shenzen. Jucătoarea din Spania a început şi 2017 la Brisbane şi, atingând faza semifinalelor, are 185 de puncte de apărat, pe când Simona are doar 30 de puncte de apărat faţă de sezonul trecut.

Pe de altă parte, diferenţa de puncte distribuite la cele două turnee o pot urca pe Muguruza pe primul loc dacă, de exemplu, va câştiga turneul. Chiar şi dacă Halep va face acelaşi lucru în China, tenismena din Spania va beneficia de un plus mai consistent, suficient încât să o întreacă pe jucătoarea noastră.

Opoziţie dură la ambele turnee

Pe lângă Halep, la Shenzen s-au mai înscris două „cunoştinţe“ vechi, Maria Şarapova şi Jelena Ostapenko. Nici Muguruzei nu-i va fi uşor la Brisbane. Deocamdată, pe lista jucătoarelor înscrise aici mai figurează Karolina Pliskova, Caroline Garcia, Petra Kvitova sau Sloane Stephens, campioana de la US Open. Până la Shenzen, simona va juca la un turneu demonstrativ în Thailanda alături de Johanna Konta, Jelena Ostapenko şi Karolina Pliskova. Meciurile sunt programate pe 23 şi 24 decembrie.



Câte puncte se acordă la Shenzen

Câştigătoare 280

Finalistă 180

Semifinalistă 110

Sfertfinalistă 60

Turul doi 30

Câte puncte are de apărat Halep: 30

Câte puncte se acordă la Brisbane

Câştigătoare 470

Finalistă 305

Semifinalistă 185

Sfertfinalistă 100

Turul doi 55

Câte puncte are de apărat Muguruza: 185