Eliminat din Cupă, Dan Petrescu se revoltă: „Am fost făcuţi pilaf! Arbitrii le câştigă meciurile“

"Când joci la Botoşani, orice e posibil. Şi când joci 14 contra 11 e greu. Aveţi faze clare. Vă puteţi uita la ele! Echipei nu am ce să-i reproşez. A jucat bine, am dominat meciul. Am avut două goluri, am avut penalty, roşu, tot ce vreţi. Am scăpat singur cu portarul, tuşierul ne-a oprit. Dacă ne opresc arbitrii, noi ce să facem?

Suntem cea mai dezavantajată echipă. La Viitorul am avut penalty clar, la Botoşani, în campionat, am avut clar, azi la fel. Toată lumea ţipă împotriva noastră! Dacă cei de la CFR nu vorbesc, vorbesc eu. Arbitrii au câştigat meciul, împreună cu adversarii! Dacă noi suntem hoţi, cei de la Botoşani ce mai sunt? Am jucat trei meciuri cu ei şi ne-au făcut pilaf în toate. M-am săturat.

Poate hoţii sunt în altă parte. Dar suntem arbitraţi foarte rău", a declarat Dan Petrescu, potrivit TV Digi Sport.

Liderul Ligii I, CFR Cluj, a fost eliminat din Cupa României, de FC Botoşani, după executarea loviturilor de departajare. În jocul din 16-imile competiţiei, disputat la Botoşani, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1, după 120 de minute. FC Botoşani s-a calificat în optimi după ce s-a impus la loviturile de departajare, cu scorul de 3-2.

Rezultatele

Marţi, 24 octombrie 2017

Fotbal Club Argeş - ACSM Politehnica Iaşi 1-2

Petrolul 52 - CS Mioveni 1-1, 3-4 d.pen.

Universitatea Cluj - CS Ştiinţa Miroslava 2-1

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSU Craiova SA 0-2

Miercuri, 25 octombrie 2017

AFC Hermannstadt - SC FC Voluntari SA 1-0 d. prel.

CS Afumaţi - UTA Arad 5-2

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC ASA 2013 Târgu Mureş 4-0

ACS FC Academica Clinceni - AFC Chindia Târgovişte 0-1

FC Metaloglobus Bucureşti - CS Gaz Metan Mediaş 1-2

ACS Dacia Unirea Brăila - ASC Juventus Bucureşti 1-2

CSM Şcolar Reşita - Viitorul 2-4

CS Concordia Chiajna - AFC Astra 0-3

ASU Politehnica Timişoara - ACS Poli Timişoara 0-1

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca - FCSB 1-6

Joi, 26 octombrie, ora 18:00

AFC Botoşani - FC CFR 1907 Cluj 1-1, 3-2 d.pen.

CS Aerostar Bacău - Dinamo 0-1