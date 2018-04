Ce poveste merge mai departe? Liverpool şi Roma joacă azi în semifinalele Ligii Campionilor pentru un loc în istorie

Lumea fotbalului aşteaptă un duel savuros în această seară, între două echipe care au surprins şi strălucit în actuala ediţie a Ligii Campionilor.

Amintim doar runda precedentă, cu romanii protagonişti ai unei spectaculoase răsturnări de situaţie (3-0 cu Barcelona după 1-4 în tur), şi cu Liverpool, care a frânat maşina de gol a lui Guardiola – 5-1 la general cu Manchester City.

Înaintea partidei din această seară, Mohamed Salah a primi titlul de cel mai bun jucător din Premier League, în urma voturilor acordate chiar de fotbaliştii din Anglia. De altfel, Mo Salah este figura centrală a duelului de pe Anfield, egipteanul ajungând în oraşul Beatleşilor după doi ani petrecuţi la Roma. În capitala Italiei şi-a relansat Mo cariera, după ce fusese aruncat de Mourinho de la Chelsea, iar la Liverpool a evoluat ca un adevărat superstar, marcând nu mai puţin de 41 de goluri în toate competiţiile de la sosirea sa. “Roma e în sufletul meu, vorbesc şi acum cu foştii mei colegi, şi mi-e dor de o persoană specială, e vorba de Francesco Totti”, a declarat egipteanul, vândut de Roma la Liverpool pe doar 45 de milioane de euro. Jurgen Klopp l-a ajutat să treacă la nivelul următor, iar Salah a devenit unul dintre jucătorii situaţi în prim-planul perioadei de mercato din vară. “Am vorbit cu jucătorii de la Roma, ştiu că nu îşi doreau să joace împotriva lui Liverpool”, a mai declarat Salah, care va fi marcat în această seară de unul dintre cei mai bunui prieteni ai săi, grecul Manolas, omul care a dus-o pe Roma în semifinale cu golul decisiv de pe “Olimpico”. “I-am spus să nu facă vreo prostie că o să-şi ia bătaie”, a glumit Manolas. Belgianul Nainggolan i-a dat dreptate lui Salah: „Chiar nu vroiam să jucăm cu Liverpool, pentru că ei sunt luptători, ca şi noi. Real Madrid sau Bayern Munchen ne-ar fi subestimat. Oricum, e o ocazie cu care te întâlneşti rar, visăm să jucăm finala”.

Salah a dat 41 de goluri pentru Liverpool, e golgeterul Premier League, cu 31 de reuşite, şi a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul englez

34 de ani de la o finală celebră

2.500 de suporteri romani vor ajunge în această seară pe “Anfield”, în încercarea de a răzbuna una dintre cele mai amare înfrângeri din istorie ale echipei capitoline. În 1984, AS Roma şi Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni chiar pe Olimpico, stadionul echipei gialolrossa. După 1-1 la finalul celor 120 de minute, portarul englezilor, zimbabwianul Bruce Grobbelar, a reuşit să îi intimideze pe jucătorii Romei la loviturile de departajare cu faimoasa sa mişcare “spaghetti legs” (picioare de spaghetti), tremurând pe linia porţii şi mişcându-se necontrolat. Romanii au trimis de două ori peste poartă, iar Liverpool a câştigat atunci a patra dintre cele cinci Cupe / Ligi ale Campionilor pe care le are în palmares. În semifinale, englezii trecuseră de Dinamo Bucureşti.

Ce spune statistica

@ Este pentru a zecea oară când Liverpool ajunge într-o semifinală de Ligă a Campionilor. Totutşi, englezii n-au mai fost în această fază din ediţia 2007 – 2008, când au suferit al doilea lor eşec din cele 10 participări în semifinale.

@ Roma a mai jucat doar o dată o semifinală de Cupă a Campionilor. E vorba de ediţia amintită, cea din 1984, când au trecut de Dundee United în semifinale şi au pierdut finala cu Liverpool.

@ În afara finalei din 84, cele două echipe s-au mai întâlnit în patru ocazii. Liverpool a trecut de Roma în turul patru al Cupei UEFA (2000-2001): 2-0 şi 0-1, câştigând trofeul în acel an. În 2001/2002, ele au jucat în grupele Ligii Campionilor: 0-0 la Roma, 2-0 pentru englezi pe teren propriu.

@ Când Liverpool a jucat contra echipelor italiene într-o dublă manşă eliminatorie, s-a calificat de patru ori şi a fost eliminată de două ori. Ultima oară a învins-o pe Inter Milano în şaisprezecimile 2007/2008 ale Ligii Campionilor, 2-0 acasă, 1-0 în deplasare.

@ În 25 de meciuri contra echipelor italiene, Liverpool a câştigat de 9 ori şi a pierdut de 11 ori, 5 partide încheiându-se egal.

@ În nouă duble manşe eliminatorii cu echipele engleze, Roma le-a câştigat pe primele trei, dar le-a pierdut pe următoarele şase.

@ Ultimele trei meciuri ale Romei pe tărâm englez s-au încheiat la egalitate. În actuala ediţie a Ligii Campionilor, Roma a făcut 3-3 pe terenul lui Chelsea, revenind de la 0-2.

@ Roma vine după o victorie cu 3-0 cu SPAL, în vreme ce Liverpool a făcut doar 2-2 cu WBA. Ambele echipe ocupă locul al treilea în campionatele lor.

Echipe probabile

Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Chamberlain, Henderson, Milner – Salah, Firmino, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp

AS Roma: Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Strootman, De Rossi, Nainggolan – Under, Dzeko, Perotti. Antrenor: Eusebio Di Francesco

16 goluri au marcat Salah şi Firmino în actuala ediţie a Ligii, câte opt fiecare. Cel mai bun marcator de la Roma e Dzeko, şase reuşite



Liga Campionilor

Semifinale, tur

Azi

Liverpool – AS Roma 21.45, ProTV, Telekom, Look TV

Mâine

Bayern Munchen – Real Madrid 21.45, ProTV Telekom, Look TV

Partidele retur au loc pe 1 şi 2 mai

Finala se joacă la Kiev pe 26 mai