Care va fi de fapt salariul Cristinei Neagu la CSM Bucureşti şi de ce a ţinut clubul atât de mult să o aducă în Capitală

Preşedintele CSM-ului Alin Petrache a făcut câteva lămuriri în privinţa acestui transfer, una dintre cele mai importante mutări reuşite în sportul românesc.

"Cred că e un lucru important faptul că am adus-o pe Cristina Neagu acasă. Aceşti sportivi sunt ca nişte icoane pentru copiii care vin din urmă. Cristina a semnat de trei săptămâni, va fi jucătoarea noastră din vară. Este Messi al handbalului mondial, suntem foarte mândri că o vom avea alături.Salariul este mult sub 300.000 de euro, cum s-a scris, dar este un contract confidenţial. Oricum, aşa cum a declarat Cristina, ea nu vine la Bucureşti pentru partea financiară. Vă spun sigur că salariul de la CSM va fi sub cel pe care îl are la Buducnost în momentul de faţă", a mai spus Alin Petrache la emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia, de la Europa FM.

Conform unor surse neoficiale, Cristina Neagu va câştiga la CSM Bucureşti 200.000 de euro pe sezon.CSM intenţionează să deschidă şi o Academie de handbal cu numele Cristinei Neagu