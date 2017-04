Bijuteriile lui Dybala. Povestea de viaţă senzaţională a argentinianului care se anunţă noua „stea“ a fotbalului mondial

Golurile torinezilor au fost marcate de Paulo Dybala, în minutele 7 şi 22, respectiv de Giorgio Chiellini în minutul 55. Supranumit „Bijuteria“, Paulo Dybala are în spate o poveste de viaţă fabuloasă. Argentinianul cu paşaport italian şi polonez (după bunici), a declarat mereu că se simte argentinian şi că a visat mereu să joace pentru Argentina. Dybala susţine că simte o legătură puternică între ţara de origine a bunicului său şi acesta, spunând că „este sângele familiei mele”.

A refuzat tricoul cu numărul 10

Fotbalistul a ajuns în Serie A în 2012, fiind transferat de Palermo de la Instituto de Córdoba. Unul dintre cei care i-au influenţat decisiv cariera a fost fostul mare internaţional italian Gennaro Gattuso, care i-a fost antrenor în Sicilia, între 2013 şi 2014.De atunci, Dybala a avut numai realizări: a ajuns unul dintre cei mai buni fotbalişti din campionatul Italiei, s-a transferat la Juventus şi a devenit un jucător de baza în naţionala Argentinei, la fel ca Mascherano sau Messi. După plecarea lui Paul Pogba la Manchester United, în vara anului trecut, lui Dybala i s-a oferit tricoul cu numărul 10 al torinezilor, însă argentinianul a refuzat şi a preferat să joace mai departe cu numărul 21 pe spate, aşa cum a făcut-o şi în primul său sezon la Juventus.

Se află în atenţia Barçei

Aflat de ceva vreme în atenţia adversarei din Liga Campionilor, Dybala preferă să rămână cu picioarele pe pământ. „Oamenii trebuie să ştie că nu sunt Messi. Sunt Dybala şi vreau să rămân doar Dybala, chiar dacă pot înţelege că se fac mereu comparaţii. Messi este unic, la fel cum a fost Maradona. Nu poţi înlocui astfel de jucători. Este o povară că oamenii au astfel de aşteptări de la mine”, a declarat recent Paulo Dybala. „Cu trei ani în urmă, la Palermo, nu mă gândeam ca mă voi duce la Juve. De aceea, mă bucur zi de zi de ceea ce se întâmplă şi nu mă gândesc mai departe. Sunt fericit aici, toată lumea mă iubeşte foarte mult. Simt că este unul dintre cele mai bune momente ale mele”, a adăugat Dybala.

Luis Enrique: „Este greu de explicat ce s-a întâmplat”

Antrenorul echipei FC Barcelona, Luis Enrique, a declarat, după înfrângerea din meciul cu Juventus Torino, scor 0-3, că este greu de explicat ce s-a întâmplat. „A fost un meci cu două părţi distincte. În prima repriză am fost inferiori adversarului, iar Juventus a dominat jocul cu şi fără minge. În partea a doua, ne-am ridicat nivel de joc, am fost aproape de nivelul unui sfert de finală. Ne-am creat ocazii, dar am mai primit un gol. Acum situaţia este complicată”, a spus Luis Enrique. „Suntem la jumătatea drumului. Mai sunt 45 de zile până la finalul sezonului şi deocamdată nu suntem în semifinalele Ligii Campionilor şi nu am câştigat campionatul. Ştim că Barcelona poate bate pe oricine acasă. Luis Enrique are dreptate când spune că echipa sa poate marca patru goluri, dar noi vom merge pe «Camp Nou» pentru a înscrie. Vrem să ajungem în finală. Nu este uşor să faci un meci bun în faţa Barcelonei, iar împotriva atacanţilor ei există mereu o problemă psihologică. Dybala a făcut un meci mare, dar toată echipa a fost fantastică”, a spus şi tehnicianul lui Juventus, Massimiliano Allegri.