ANALIZA Oamenii lui Hagi! Cum a ajuns fotbalul românesc să depindă în mare măsură de activitatea Regelui

Iar efectele lui se văd din ce în ce mai mult nu doar prin rezultatele Viitorului, campioana României, ci şi prin numărul de jucători care sunt la loturile naţionale. Practic, de la Under 17 în sus fotbaliştii lui Hagi sunt o prezenţă consistentă la echipele naţionale şi cu excepţia primei reprezentative, unde lucrurile stau rău, oamenii lui Gică chiar au pus umărul la performanţele din această toamnă.

Echipa Under 17 a României, antrenată de Sorin Colceag, s-a calificat la Turul de Elită având şapte jucători în lot. Echipa Under 19, antrenată de Adrian Boiangiu, s-a calificat la Turul de Elită, cu cinci jucători de la Hagi. Autor a cinci goluri, Alexandru Măţan este unul dintre golgheterii Europei la acest nivel. Naţionala Under 21, antrenată de Daniel Isăilă, este pe primul loc în grupa de calificare la Campionatul Europen din 2019. Scheletul acestei echipe este alcătuit din fotbalişti care, fie sunt la Viitorul, fie au fost formaţi şi vânduţi la alte formaţii. Şi în lotul primei echipe a României îşi fac loc tot mai mulţi fotbalişti care poartă amprenta Regelui. Unii joacă şi acum sub comanda lui, alţii, la fel ca la tineret, s-au transferat la alte echipe. Nu se poate spune că echipa lui Cosmin Contra este creionată pe produsele lui Hagi, dar sunt destui jucători care au fost promovaţi de el. Inclusiv Torje şi Latovlevici, descoperiţi de Hagi acum unsprezece ani la Timişoara, Bicfalvi, adus de el în 2007 la Steaua, ori Alibec, relansat la Viitorul în 2012.

Confirmă greu la seniori

Aşadar Hagi a livrat marfă multă fotbalului românesc, marfă recunoscută din punct de vedere calitativ, prin selecţia de la loturi, deşi relaţiile lui personale cu cei care conduc Federaţia sunt reci, dacă nu inexistente. Există însă o situaţie şi poate un semn de întrebare în ceea ce priveşte fotbaliştii crescuţi şi promovaţi de el. Dacă la juniori şi tineret ei au un randament bun spre foarte bun, bătându-se de la egal la egal cu omologii lor de la alte naţionale mai puternice, la echipa mare lucrurile nu sunt chiar la fel. Exceptându-l pe Romario Benzar, care s-a impus ca titular la prima reprezentativă şi poate fi socotit un câştig pentru tricolori, ceilalţi nu au reuşit să confirme. Ce-i drept, nici nu au fost susţinuţi necondiţionat şi au avut destul de puţine şanse, iar, în plus, fotbalul practicat de naţionala mare nu e unul care să încurajeze vreo ascensiune. Cum însă 11 dintre fotbaliştii care au fost în lot la amicalul cu Olanda sunt trecuţi de 30 de ani, probabil că şi prima echipă lucrurile se vor schimba pe viitor.



Under 17 – calificată la Turul de Elită

Alexandru Şerban - portar, Alex Georgescu, Antonio Vlad - fundaş, Alexandru Negrean, Răzvan Matiş, Alexi Pitu – mijlocaşi, Louis Munteanu – atacant

Under 19 - calificată la Turul de Elită

Tudor Băluţă, Rober Neciu, Radu Boboc – fundaşi, Raul Vidrăşan, Alexandru Măţan – mijlocaşi

Under 21 - locul 1 în grupa de calificare

Legitimaţi la Viitorul:

Virgil Ghiţă –fundaş, Alexandru Cicăldău, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu – mijlocaşi

Formaţi de Viitorul

Cristi Manea (CFR Cluj – fundaş), Dragos Nedelcu (FCSB – mijlocaş), Florinel Coman (FCSB – atacant), Răzvan Marin (Standard Liege – mijlocaş), Ianis Hagi (Fiorentina – mijlocaş)



Naţionala mare – a ratat calificarea la Mondiale

Legitimaţi la Viitorul:

Cristi Ganea – fundaş, George Ţucudean -atacant, Bogdan Ţâru – fundaş

Formaţi de Viitorul

Mihai Bălaşa (FCSB – fundaş), Alexandru Băluţă (CSU Craiova – mijlocaş), Florin Tănase (CSU Craiova – atacant), Romario Benzar (accidentat)