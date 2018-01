UPDATE Cod galben de ceaţă în 25 de judeţe în următoarele ore. Se circulă greu pe mai multe şosele din ţară

UPDATE Centrul Infotrafic anunţă că traficul se desfăşoară cu dificultate pe mai multe şosele din ţară din cauza ceţii dense, iar porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud Agigea au fost închise.







Meteorologii au prelungit codul galben de ceaţă pentru 21 de judeţe în următoarele ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 12.00, ceaţa va persista în judeţele Vrancea, Botoşani, Vaslui, Bacău şi Galaţi. Codul galben de ceaţă este valabil, până la ora 13.00, în judeţele Olt, Dolj, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Braşov, Sibiu şi Covasna, iar până la ora 14.00, în judeţele Tulcea şi Constanţa.

Codul galben de ceaţă este valabil, până la ora 13.00, în judeţele Olt, Dolj, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Braşov, Sibiu şi Covasna, iar până la ora 14.00, în judeţele Tulcea şi Constanţa.





Potrivit meteorologilor, ceaţa se va semnala în toate localităţile din judeţele Brăila, Teleorman, Giurgiu, Olt şi Dolj, până la ora 8.00.

Tot până la ora 8.00 va fi ceaţă în zeci de localităţi din judeţele Gorj, Vâlcea, Harghita, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa, Buzău, Braşov şi Sibiu.

De asemenea, ceaţa va persista până la ora 9.00 în localităţile Aiud, Alba Iulia, Blaj, Sebeş, Teiuş, Berghin, Bucerdea Grânoasă, Cergău, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia Română, Galda de Jos, Lopadea Nouă, Mihalţ, Mirăslău, Ohaba, Pianu, Rădeşti, Roşia de Secaş, Săliştea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Şibot, Şpring, Stremţ, Valea Lungă, Vinţu de Jos (judeţul Alba); Hârlău, Paşcani, Târgu Frumos, Alexandru I. Cuza, Balş, Bălţaţi, Belceşti, Brăeşti, Butea, Cepleniţa, Coarnele Caprei, Costeşti, Cotnari, Cucuteni, Deleni, Hălăuceşti, Hărmăneşti, Heleşteni, Ion Neculce, Lespezi, Mirosloveşti, Mogoşeşti-Siret, Moţca, Oţeleni, Ruginoasa, Scobinţi, Sireţel, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Tătăruşi, Todireşti, Valea Seacă, Vânători (judeţul Iaşi).

Tot până la ora 9.00, meteorologii anunţă ceaţă în judeţele Tulcea, Vrancea, Bacău, Galaţi, Neamţ şi Constanţa.

Potrivit meteorologilor, în toate zonele vizate se înregistrează ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m. În plus, în multe dintre aceste localităţi se va depune chiciură.