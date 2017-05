Al 25-lea deces produs de rujeolă în Bihor

În contextul în care numărul de îmbolnăviri prin rujeolă depăşeşte 5.000, epidemia producând şi 24 de decese începând cu septembrie 2016, atât producătorii cât şi reprezentanţii medicilor şi cei ai pacienţilor sunt de părere că soluţia adoptată de Ministerul Sănătăţii este optimă, dar de scurtă durată.



„În continuare eu nu am vaccin ROR (rubeolă-rujeolă-oreion) în cabinet. Am primit vaccinul hexavalent, dar mă bucur că ROR se găseşte în farmacii. Am trimis părinţi să-l cumpere. Preţul este unul accesibil, costă 50 de lei doza. Dacă aceste doze plecau spre export, epidemia se extindea, aşa că decizia de a bloca exportul paralel e una de bun augur. Problema este că de la Direcţiile de Sănătate Publică nu am primit niciun fel de anunţ cum că ar veni doze gratuite”, a declarat, pentru „Adevărul”, medicul de familie Daniela Ştefănescu.

Şi Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), a explicat că blocarea exportului paralel în cazul serului ROR este pe deplin justificată.

„Avem epidemie de pojar iar vaccinul ROR nu este disponibil, acolo trebuiau luate nişte măsuri. Interzicerea exportului paralel pe anumite produse ar putea avea efecte benefice pentru pacienţi”, a precizat directorul ARPIM, arătând însă că ar fi imposibil ca toate medicamentele să fie interzise de la exportul paralel.

Interzicerea exportului paralel de medicamente

De cealaltă parte, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din Romania (COPAC) a cerut Ministerului Sănătăţii să îşi menţină pe poziţia asumată de a bloca exportul paralel de medicamente, dând astfel o şansă la viaţă pacienţilor români.

„Legislaţia trebuie modificată astfel încât să apere drepturile pacienţilor români, şi nu pe aceia care sub umbrela comerţului intracomunitar îşi văd strict de profit, fără a conta câte vieţi afectează în mod grav”, a declarat şi Radu Gănescu, preşedintele COPAC.

La rândul ei, Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei Mame pentru Mame spune că măsura de a bloca stocurile de vaccin ale distribuitorilor trebuia luată mai din timp.

„E o situaţie foarte gravă dar este bine că s-au trezit în ceasul al 13-lea. Din punctul meu de vedere, măsura ar trebui prelungită până ce vom avea un cadru legal care să îi permită statului român să facă un calendar de aprovizionare cu vaccinuri. În acest context disperat în care 24 de copii, o clasă întreagă, au murit, guvernanţii noştri dorm liniştiţi şi nu consideră această situaţie ca fiind una de siguranţă naţională, ce ar trebui discutată în CSAT”, a declarat Măiţă.