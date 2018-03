Rădulescu, PSD: Aceste alegeri sunt cea mai mare farsă. Hotărârea CEx este nestatutară şi neconstuţională. Îmi aminteşte de epurările comuniste

„Deputatul AKM”, Cătălin Rădulescu, a anunţat miercuri că a contestat hotărârea Comitetului Executiv Naţional (CEx) privind alegerile pentru funcţiile de conducere din PSD. Acesta s-a arătat nemulţumit de regula impusă în CEx, conform căreia este posibilă candidatura unei singure persoane din fiecare judeţ, bărbat sau femeie.

„Astăzi am depus o contestaţie. Am contestat hotărârea CEx care este şi nestatutară şi neconstituţională prin care s-a restricţionat şi ne-a fost interzisă candidatura membrilor de partid care vor să candideze (pentru funcţii de conducere – n.r.). Măcar acum un an de zile s-au folosit liste, unele tăiate, cu cei care nu trebuiau să ajungă vicepreşedinţi şi altele cu cei care trebuiau să ajungă vicepreşedinţi. Acum s-a întâmplat o chestiune mult mai gravă, şi anume faptul că membrii CEx, nu ştiu la îndemnul cui, au luat o hotărâre care nu este nici constituţională, nici statutară, prin care s-a hotărât ca din fiecare judeţ să candideze o persoană – un bărbat sau o femeie. N-am auzit în viaţa mea, în niciun loc din lumea asta, ca să se poată interzice un drept conferit prin Constituţie şi prin statutul partidului de a candida la orice funcţie, de a fi ales şi de a alege, decât această hotărâre a CEx”, a declarat Cătălin Rădulescu.

Deputatul PSD a mai spus că în partid nu s-a mai întâmplat „o farsă mai mare în ultimii 27 de ani”, şi a precizat că „alegerile sunt de fapt numiri, nu alegeri”. „Probabil că în felul ăsta nici Bănicioiu nu va putea să candideze, nici Codrin Ştefănescu, nici doamna Andronescu, nici Şerban Nicolae, nici Teodorovici, şi atunci sunt foarte curios care sunt membrii importanţi care sunt recunoscuţi de partidul nostru ca oameni care s-au bătut şi se bat pentru partid care vor candida la funcţia de vicepreşedinte. După părerea mea, este o farsă, aceste alegeri reprezintă o farsă, pentru că sunt nişte numiri în funcţie, şi nu sunt de fapt alegeri, ceea ce în PSD nu s-a întâmplat în ultimii 27 de ani, o farsă mai mare ca asta”, a continuat deputatul.

De asemenea, el spune că l-a susţinut şi îl susţine pe Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte, dar nu este de acord cu această decizie, care îi aminteşte de „anii 1950, de pe vremea epurărilor comuniste”.

„L-am susţinut şi îl susţin în continuare pe preşedintele partidului, dar nu pot în viaţa mea să accept o hotărâre a CEx care îmi aminteşte de anii 1950, de pe vremea epurărilor comuniste, când, dacă nu erau doriţi anumiţi oponenţi care erau mai vocali în partid, se stabileau nişte regulamente. Regulamentul nu poate fi nici peste Constituţie, nici peste lege”, a adăugat Cătălin Rădulescu.

Acesta a spus că şi-a dorit ca partidul să devină “mai modern, mai suplu, mai democratic”, dar sunt unele persoane care “fac tam-tam pentru nişte funcţii”.

“Şi eu mi-aş fi dorit ca partidul să devină mai modern, mai suplu, mai democratic decât este, şi european, ca fiecare om să aibă o şansă în partidul ăsta, să poată candida. Cineva a spus că sunt nişte persoane care neapărat fac tam-tam pentru nişte funcţii. Toate funcţiile sunt importante, de la preşedinte în jos, orice funcţie este importantă, şi dacă în partidul ăsta îşi doreşte să candideze şi e hotărârea Congresului să îl aleagă sau nu. Eu cred că dacă se lăsau libere aceste alegeri (…) şi ieşea cine ieşea, prin vot normal, liber, nimeni nu era supărat”, mai adaugă el.

Întrebat dacă i-a spus şi lui Liviu Dragnea aceste lucruri, deputatul a afirmat: “Nu. Eu nu fac parte din CEx, că am fost scos. Nu mai vreau să transmit nimănui personal, o fac public, că e cel mai bine aşa, noi trebuie să fim transparenţi”.

Cătălin Rădulescu a mai precizat că 99% dintre membrii PSD nu ştiu de ce se organizează Congresul.