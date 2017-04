PNL şi USR, probleme cu decontarea banilor de la parlamentare. AEP a descoperit mai multe nereguli în modul în care şi-au finanţat campania

În campania electorală pentru parlamentare, partidele politice au cheltuit peste 45 de milioane de lei. Cea mai mare sumă de bani a fost cheltuită de liberali, aproape 16,5 milioane de lei, însă suma de bani nu se va întoarce integral în conturile partidului. Potrivit raportului întocmit de AEP, la nivelul liberalilor au fost descoperite cele mai multe nereguli în finanţarea campaniei. Aşa se face că i 1,77 milioane de lei nu se vor întoarce în conturile partidului şi candidaţilor.

Conducerea partidului nu ştie cum s-a ajuns în această situaţie, Raluca Turcan, preşedintele interimar PNL spune că: „Nu există în momentul de faţă o informare oficială de unde provine suma de bani nedecontată.”

Raportul AEP îi afectează şi pe cei de la USR. Campania parlamentară i-a costat aproape 1,9 milioane de lei, dar AEP a stabilit că suma nerambursată o să fie de 639 mii de lei. Cei de la USR vor să conteste în instanţă Raportul AEP, la fel cum au procedat şi după locale.

Claudiu Năsui, trezorier USR, a spus că problema cu care se confruntă România în ceea ce priveşte finanţarea partidelor ţine de legislaţie, care permite partidelor politice să primească donaţii, dar care se blochează de birocraţia excesivă.

„Problema în România este una mai de fond, este una a legislaţiei electorale, care permite donaţiile online, permite partidelor dreptul să ia multe donaţii mici, ceea ce e sănătos pentru democraţie, dar apoi înveleşte tot lucrul acesta într-o birocraţie imensă, în care chiar pentru o donaţie făcută online cu cardul trebuie să semnaţi un document şi să-l predaţi scris”, a precizat Claudiu Năsui.

Problema cu care s-a confruntat cei de la USR s-a înregistrat la nivelul donaţiilor provenite din mediul online, unde au fost mai multe discuţii cu privire la legalitatea donaţiilor primite. Nicuşor Dan, liderul Uniunii, a vorbit despre colaborarea cu cei de la Asociaţia G2, organizaţia care s-a ocupat de intermedierea donaţiilor venite din mediul online.

„Noi am primit donaţii de la 1.400 de oamenii, ridicându-se la 230.000 de lei. AEP a considerat că nu am respectat legea, pentru că nu aveam un contract cu toţi aceştia. Metodologia prevede un contract, dar legea nu, aşa că am fost puşi în situaţia de a cere oamenilor să ne ofere aceste declaraţii. Am strâns declaraţii care acoperă o mare parte din donaţii.”, a afirmat Nicuşor Dan într-un interviu la Adevărul Live.

Spre deosebire de USR şi PNL, PSD a declarat că banii cheltuiţi în campanie le-au fost deja decontaţ, suma totală restituită de AEP fiind de aproape 74 de mii de lei. Mircea Drăghici, trezorier PSD, a declarată că: „Partidul Social Democrat a primit încă de acum două săptămâni şi jumătate suma solicitată pentru rambursare. 99,3% a fost rambursat din suma solicitată.”

AEP a identificat nereguli şi în ceea ce-i priveşte pe cei de la ALDE, care se ridică la suma de 157.569 de lei, precum şi la PMP, valoarea lor fiind de 75.994 de lei. La UDMR, Autoritatea Electorală Permanentă a considerat că 42.450 de lei nu au fost cheltuiţi conform regulilor, din cele peste 1,3 milioane de lei pentru care formaţiunea a cerut decontare.