Obsesia pentru Soros devine lege. PSD obligă ONG-urile să-şi publice sponsorii o dată la şase luni

"Asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia de a publica semestrial pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, in Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaratiile de venituri si cheltuieli pentru semestrul precedent. In declaratia publicata se mentioneaza distinct, pentru fiecare venit in parte, persoana sau activitatea, dupa caz, care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia. Nepublicarea declaratiei atrage de drept suspendarea activitatii asociatiei pentru 30 de zile. Daca in acest termen declaratia nu se publica, asociatia, fundatia sau federatia isi inceteaza activitatea de indata“, se arată în proiectul de lege iniţiat de Liviu Pleşoianu.

Deputatul PSD este unul dintre cei care afirmă, fără nicio dovadă, că ONG-urile care critică PSD şi Guvernul sunt finanţate de miliardarul american George Soros.

Guvernul a dat aviz negativ acestui proiect de lege, iar Opoziţia a venit cu critic vehemente.

„Vedem cum printr-o lege iniţiată de killerul de serviciu al lui Liviu Dragnea, Liviu Pleşoianu, PSD urmăreşte ca în sectorul ONG să rămână doar organizaţiile care sunt animalele de companie ale puterii. Dacă legea va fi adoptată, ONGurilor le va fi interzis să critice puterea, ca o condiţie a primirii statutul de utilitate publică, şi vor fi desfiinţate, dacă nu publică sursele de venit, în condiţiile în care mulţi donatori se tem de represalii“, arată deputatul USR Cristian Ghinea.