Mara Mareş, PNL: Nu pot fi de acord cu modelul promovat de USR în Parlament, deşi circul de la şedinţa de ieri le poate aduce un anumit grad de simpatie publică

“Este regretabil că Liviu Dragnea tratează legile justiţiei ca şi cum ar fi moşia sa din Teleorman. Iar PSD termină anul 2017 aşa cum l-a început: cu o bătaie de joc la adresa justiţiei, cu proteste de stradă, cu imaginea compromisă a României în străinătate, preocupat să îşi bată joc de justiţie şi să o pună la picioarele absentului zilei de ieri din Parlamentul României: Liviu Dragnea. Am asistat ieri la un simulacru de dezbateri în Parlamentul României, la jigniri grobiene aduse de senatorul PSD Şerban Nicolae unui deputat al opoziţiei şi la ignorarea şi sfidarea decesului Regelui Mihai şi a perioadei de doliu pe care o impune acest eveniment nefericit pentru poporul român. În următoarea perioadă, TNL va întreprinde mai multe acţiuni, printre care participarea la protestele de stradă organizate împotriva legilor justiţiei, organizarea de acţiuni de informare publice asupra intenţiei PSD de a pune sub control justiţia şi sancţionarea derapajelor publice ale liderilor PSD şi ale lui Liviu Dragnea. În egală măsură, facem un apel la societatea civilă şi la opinia publică de a veni alături de noi în lupta începută împotriva PSD şi a legilor justiţiei”, susţine Mara Mareş.

“PNL a luptat exemplar în Parlamentul României, folosind toate metodele regulamentare pentru a opri ofensiva PSD, aşa cum era şi normal: am stat în sală pe parcursul celor 13 ore de dezbateri şi am votat împotriva tuturor aberaţiilor propuse de PSD la legile justiţiei, am solicitat sistarea şedinţei în contextul decesului Regelui Mihai, precum şi scoaterea legilor justiţiei de pe ordinea de zi, am cerut sesizarea Comisiei de la Veneţia înainte ca legea 303/2004 să fie dezbătută şi votată în plen sau am reclamat faptul că legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost înregistrată la Senat, deşi actul nomativ se afla încă în dezbatere la Camera Deputaţilor. PNL va continua să facă opoziţie metodică, serioasă, argumentată şi civilizată şi nu pot fi de acord cu modelul promovat de USR în Parlamentul României, deşi circul de la şedinţa de ieri le poate aduce un anumit grad de simpatie publică”, a mai spus liderul TNL.