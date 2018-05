Mara Mareş, despre gafa cu decreţeii: Am vrut să comunicăm fresh şi catchy pentru generaţia tânără. Cu Dăncilă, regret că mi-am dorit o femeie premier

Reporter Adevărul: Unul dintre scandalurile care a stârnit revoltă în PNL. De ce credeţi că generaţia decreţeilor nu e funny?

Vreau să lămurim de la bun început că noi, TNL, şi eu, prin poziţia de preşedinte, ne-am asumat şi ne-am prezentat scuze cu privire la eroarea de comunicare.

Erori de comunicare a invocat şi PSD.

Erorile PSD-ului ar fi bine să fie doar de comunicare. Am asumat-o, am scos acele materiale. Au avut un anumit grad de eroare pe care noi nu l-am identificat la momentul acela. Ideea campaniei este una de implicare care atrage atenţia asupra faptului că tinerii din românia nu doar pleacă, dar nu vor să se implice în viaţa publică. Este generaţia noastră cea care a lipsit la ultimele alegeri şi prin această lipsă a condus la momentul în care România este condusă de Viorica Dăncilă. Ştiam de mesaj, dar repet nu am observat spectrul larg. Nu am avut o rea intenţie, am vrut să comunicăm fresh şi catchy pentru generaţia tânără.

Ce reacţie aţi avut din partea colegilor de generaţie?

Au simţit că s-a produs o nedreptate. Acest atac, asupra mea şi asupra colegilor mei, nu spun că n-a fost unul justificat, motivul există. Însă din nou, vă spun, nu a fost nicio intenţie rea.

În partid, colegii din generaţia decreţeilor au zis ceva?

Nu vreau să comentez spusele colegilor mei. Pentru cei care mi-au cerut demisia, am un singur mesaj: nu îmi voi da demisia. Eu, ca femeie, mi-am dorit mereu ziua în care să văd România condusă de o femeie premier. Acum regret această dorinţă, ceea ce face doamna Dăncilă mânuită de Liviu Dragnea, este foarte trist. Citeşte de pe foaie în fiecare şedinţă de Guvern, să nu poată să ţină un discurs bun, oamenii nu fac diferenţa între Dăncilă de la PSD sau altele din alt partid.

Există şi în PNL mici disensiuni. Au existat voci feminine în PNL care v-au criticat aspru în urma campaniei despre decreţei, voci precum Anca Boagiu sau Adriana Săftoiu.

Şi doamna Săftoiu, şi doamna Boagiu sunt colegele mele de partid şi nu vreau să fiu critică la adresa lor aşa cum au fost dânsele la adresa mea. Nu e o întrebare dificilă, refuz să vorbesc în termeni mai puţini pozitivi.

De ce aţi îndemnat la nesupunere civică?

Era o notă satirică. Trebuie să comunici cu generaţia tânără într-un mod autentic. Trebuie să le vorbeşti pe limba lor. Încerc să fiu mereu sinceră şi autentică în exprimare aşa cum sunt la 26 de ani.

Ce le lipseşte tinerilor şi ce i-ar determina să intre în politică?

Tinerii văd politica ca acel loc întunecat în care cea mai mare parte a populaţiei e trecută de o anumită vârstă şi nu refuză să mai plece de acolo. Dacă vezi că ţara e condusă de Viorica Dăncilă, tu ca tânăr, îţi doreşti să te mai implici?

Aţi reuşit să aduceţi mai mulţi tineri în partid de când aţi preluat şefia TNL?

Se înscriu tineri în fiecare zi ceea ce mă bucură foarte mult pentru că TNL e proiectul meu de suflet.

Vom vedea tineri eligibili pentru un loc la europarlamentare?

Listele pentru alegerile europarlamentare se vor face în funcţie de regiuni. Vă spun în premieră că voi face tot ce îmi stă în puteri ca un coleg din cadrul TNL să fie pe loc eligibil la parlamentare şi nu îmi doresc să candidez.

Am văzut un schimb dur de replici înter dumneavoastră şi liderul TSD.

Nu aş fi intrat în niciun dialog cu Gabriel Petrea dacă nu şi-ar fi pus o întrebare absurdă despre tinerii din PNL. Oare ce simt tinerii din PNL atunci când văd că politica lor se clădeşte pe ură, făcând referire la plângerea penală înaintată de Ludovic Orban. Am simţi să îi răspund şi eu cu o serie de întrebări. Oare cum se simt tinerii din PSD atunci când văd că propriul guvern le sacrifică generaţia? Cum se simt când generaţia lor nu va mai primi pensia?

De ce partidul nu l-a susţinut încă din prima fază pe Orban când a făcut acea plângere penală?

Pentru că plângerea a fost făcută în nume propriu. Acum există susţinere. Sunt de acord cu această plângere şi mi-am şi exprimat votul în partid.

Nu credeţi că PNL-ul va avea de suferit în cazul unui NUP?

Nu cred, vom vedea atunci. Toată lumea spunea până nu de mult, că PNL nu face opoziţie. Eu vă spun că PNL a făcut opoziţie în toate felurile posibile. Nu spun că suntem curaţi ca lacrima, dar toată lumea din PNL munceşte în fiecare zi ca să dea jos PSD-ul de la guvernare şi să ofere o guvernare liberală. Înainte, o parte din presă bloca mesajele noastre.

E mai bine să pice acum PSD sau e mai bine ca acest guvern să continue?

Cu cât stau mai mult la guvernare, cu atât e mai grav pentru România.



Vă aşteptaţi ca moţiunea de cenzură să treacă?

A fost dat deja un vot de susţinere că vom depune o moţiune de cenzură pentru suspendarea şi desfiinţarea Pilonului 2 de pensii. Matematic vorbind este foarte geru să treacă, dar sper ca vptul să fie unul strâns şi sper ca şi colegii mei de la PSD şi ALDE să înţeleagă că nu îi face deloc bine României.

De ce nu vedem un Guvern din umbră al PNL în cazul unei răsturnări?

Nu există în mod oficial din partea PNL, cred că asta ar vulnerabiliza ce face PNL. Dar avem comisii de specialitate care urmăresc pas cu pas ce fac cei de la PSD care vin cu propuneri şi cu soluţii.

Susţineţi o coaliţie cu USR?

Susţin unitatea dreptei, însă USR este un partid profund divizat din punct de vedere al doctrinei. E greu să ai o viziune unitară asupra lor când ei nu şi-au ales o unitate doctrinară. Nu prezinţi prea mare încredere partidelor din opoziţie.

Va rupe proiectul lui Cioloş din electoralul dumneavoastră?

Cred că cea mai mare problemă pe care o va produce MRÎ, va fi pentru USR, nu pentru noi.

Aţi vota, ca parlamentar, un nou Cabinet Cioloş dacă ar veni ca propunere din partea lui Klaus Iohannis?

Dacă ar face preşedintele Iohannis această propunere, aş merge pe mâna lui. Dar mi se pare puţin probabil acest scenariu.