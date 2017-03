Liviu Dragnea: Am rupt demisia lui Victor Ponta. Nu mai are rost să ne întâlnim, este aglomeraţie în avion

„În ceea ce priveşte demisia domnului Victor Ponta, demisia în alb, aşa cum am spus, am rupt-o pentru că nu mi se pare ceva serios şi chiar nu mai vreau să rămân în aceste jocuri. Victor Ponta este un om de care este nevoie în partid, nimeni nu îl dă afară din partid, dacă vrea să rămână şi să activeze în partid este foarte bine, dacă nu, este decizia dumnealui. Eu nu mai vreau să particip la aceste jocuri”, a afirmat preşedintele PSD.

Chestionat dacă Victor Ponta a avut parte de un tratament diferit în partid, Liviu Dragnea a răspuns: Nu, nu cred că este cineva din partid care criticând conducerea a fost dat afară din partid”.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a ţinut să precizeze că nu va mai avea vreo întâlnire cu Victor Ponta, în condiţiile în care este „înghesuială în avion”.

„Eu văd închisă situaţia. Nici nu mai am de gând să fac vreo întâlnire cu Victor, cum mai propunea să ne vedem în trei şi cu premierul Sorin Grindeanu. Din moment ce s-a spus că este foarte mare aglomeraţie în avion, eu zic să nu ne mai înghesuim acolo”, a conchis Liviu Dragnea. Liderul PSD l-a taxat astfel pe Victor Ponta, după ce fostul premier i-a recomandat lui Sorin Grindeanu să se rupă de partid, dacă nu vrea să se „prăbuşească“ la guvernare. „De principiu, un avion care are doi piloţi, de aia unul e pilot şi altul copilot, are mari şanse să aibă probleme la decolare, la aterizare, la drum, că se bat ăia doi pe manşă (...) Are o primă problemă avionul acesta în România cu doi piloţi”, spunea Ponta, cu trimitere la faptul că Guvernul este condus oficial de Sorin Grindeanu, dar adevăratul premier este Liviu Dragnea.

Ponta, întâlnire de o oră cu Dragnea

Deputatul Victor Ponta a declarat, vineri seară, într-o emisiune la Antena 3, că a avut în jurul prânzului o întâlnire cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care a durat aproximativ o oră. Ponta a spus că i-a lăsat lui Dragnea demisia sa din partid, nedatată şi că aşteaptă ca liderul PSD să ia o decizie.

Ponta a precizat că vineri şi-a scris demisia din PSD şi i-a lăsat-o lui Liviu Dragnea şi aşteaptă ca acesta să ia decizia. La insistenţele moderatorului, Victor Ponta a spus că demisia nu este datată, iar la această oră este încă membru PSD şi ”s-ar putea” să mai fie.

”Eu nu vreau să plec din PSD, dar vreau să îmi păstrez nişte drepturi - pe care le-am avut şi când era Adrian Năstase, şi când era Mircea Geoană - de a sprijini PSD când cred că merge în direcţia bună şi de a-mi spune părerea când cred că lucrurile nu merg în direcţia bună”, a explicat fostul premier gestul său.

Întrebat cum a decurs întâlnirea sa cu Liviu Dragnea, Victor Ponta a răspuns: ”Am stat de vorbă o oră. Am avut o discuţie destul de lungă şi nu vă închipuiţi că ne-am dat cu paharele în cap, că nu era cazul. Ne-am văzut mai la prânz”.