Liberalul Florin Roman, către Kelemen Hunor: Dacă ţineţi la această ţară, nu mai susţineţi PSD, ci PNL

"Spunea domnul Hunor că i s-a băgat pumnul în gură şi nu am înţeles de ce, fiindcă de 27 de ani UDMR este la guvernare mai tot timpul, i-au păcălit şi pe liberali, şi pe PSD-işti, şi cam pe toţi. Este cel mai bun exemplu că românii sunt toleranţi cu minorităţile şi este cel mai bun exemplu că minorităţile naţionale se bucură de toate drepturile care li se cuvin într-o ţară europeană. E adevărat că nu l-aţi auzit pe domnul Hunor, şi nici nu o să-l auziţi, plângându-se că s-a scumpit benzina la pompă, s-o fi molipsit de la domnul Tăriceanu. Nu o să-l auziţi pe domnul Hunor plângându-se de trecerea contribuţiilor la angajat, ceea ce înseamnă de la 1 ianuarie 27% din leafă, din buzunar, mai puţin pentru fiecare român. Nu l-aţi auzit pe domnul Hunor urlând de durere când salariile sub 2.000 de lei sunt în continuare impozitate, când a fost o promisiune a partenerilor lor. Nu i-am văzut pe cei de la UDMR şi pe domnul Hunor plângând când preţul gazelor a crescut cu 6%, şi cel al electricităţii cu 5%. Nu l-am văzut pe domnul Hunor plângând când acum câteva zile 345 de români morţi, din cei 150 de mii de la Stalingrad, erau dezonoraţi de cei care conduc armata română şi de către statul român, osemintele lor deshumate fiind puse în nişte cutii de carton. Domnule Hunor, terminaţi cu instigările, terminaţi cu ura, terminaţi cu toate lucrurile care pot să dezbine naţia. Dacă ţineţi cu adevărat la această ţară nu mai susţineţi un Guvern care bagă mâna adânc în buzunarul românilor. Susţineţi PNL, susţineţi România, să dăm jos acest Guvern incompetent şi atunci vă cred pe cuvânt că sunteţi un bun român", a spus Roman, la Consiliul Naţional al PNL.

Pe de altă parte, el i-a criticat pe preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi pe deputatul ALDE Varujan Vosganian.

"Trăim vremuri grele, Tăriceanu nu vede preţul la pompă, Vosganian numără ouăle ţăranilor. Domnule Vosganian, păcat. V-a ajutat Dumnezeu că aţi scăpat cu mirul şi dintr-un salvator aţi ajuns un mare găinar. Cel mai mare găinar al României. Şi pentru că ştiu că sunteţi un ahtiat după funcţii, la începutul programului parlamentar o să propun şi eu — că tot e la modă acum să avem comisii parlamentare fără număr, de anchetă — să mai facem o comisie parlamentară de anchetă. Preşedinte să fie Varujan Vosganian, iar comisia de anchetă să numere la nesfârşit ouăle pe tărâmul patriei noastre dragi, că în rest toate s-au rezolvat", a afirmat Roman.