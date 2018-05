Liber la traseism. Valeriu Steriu a trecut la PSD şi anunţă că toţi parlamentari din fostul UNPR „au libertatea de a-şi alege un nou drum politic“

”În lumina evenimentelor şi declaraţiilor publice din ultimul timp, mă simt nevoit să adopt o poziţie publică. Nu este ceva ce mi-am dorit sau ceva care să-mi facă plăcere, dar este un gest necesar pentru a putea să-mi păstrez intacte stima de sine şi respectul”, a scris Steriu pe pagina sa de Facebook.

El spune că a condus UNPR spre PMP în speranţa sinceră şi onestă că două proiecte politice mici pot să dea naştere unui proiect politic mediu, dar că, după ce PMP şi-a văzut sacii UNPR în căruţa proprie şi a făcut pragul electoral cu votanţii UNPR, fuziunea se pregăteşte să fie denunţată.

”Cred că asta spune mai multe despre PMP decât despre UNPR. Preşedintele Băsescu a făcut acest anunţ clar şi răspicat, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional de acum o săptămână. Congresul PMP de pe 16 iunie va deschide lucrările cu acest denunţ, care este primul punct pe ordinea de zi. Se pare că abia aşteptau să scape de noi toţi, după ce, unul câte unul, oameni de mare valoare din UNPR precum Cristian Diaconescu sau Ion Toma au plecat sau au fost îndepărtaţi. După ce Congresul PMP va accepta această propunere, practic se validează despărţirea oficială a celor două partide. Ce înseamnă asta? Într-un cuvânt: Libertate! Toţi cei din UNPR care au venit alături de PMP ca simpli membri, consilieri locali sau parlamentari provenind din fostul UNPR şi care activează în prezent în grupurile PMP au libertatea de a-şi alege un nou drum politic”, continuă Steriu.

Valeriu Steriu precizează că şi el alege ”libertatea”, aşa cum ştie că o vor face foarte mulţi dintre colegii săi.

El reclamă politica PMP, caracterizată de decizii strategice greşite.

”Totul conduce la o singură concluzie: Prea puţin, prea târziu, prea greşit. Mult prea puţin, mult prea târziu şi mult prea greşit ca să mai poată să existe viitor pentru PMP. Ce urmează pentru mine? Sfârştiul experimentelor şi întoarcerea acasă, din punct de vedere politic. Am aproape un deceniu de experienţă cu proiecte politice aflate în construcţie (UNPR) sau în dezvoltare (PMP), am nenumărate runde de alegeri în care am văzut că şi în politică se adevereşte vorba aceea care spune că nota cel mai greu de obţinut nu e 10, ci 5. În cazul alegerilor, 5%. Aleg, conştient şi responsabil, să-mi aduc aportul la stabilitate în Parlament. Mă întorc în familia mea politică, PSD. Revin în grupul PSD din Camera Deputaţilor”, anunţă Steriu.

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a anunţat, în urmă cu o săptămână, înaintea şedinţei Consiului Executiv Naţional, că va propune ca primul punct pe ordinea de zi a congresului partidului să fie denunţarea fuziunii cu UNPR, afirmând că aceată fuziune este “toxică” pentru PMP.

Cel puţin şapte parlamentari de la mai multe formaţiuni au semnat adeziuni la PSD, în faţa preşedintelui partidului, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, primarul Capitalei Gabriela Firea.

"Şi în viaţa privată, şi în cea profesională îi apreciez pe oamenii care ştiu să treacă împreună peste anumite greutăţi şi nu dezertează, nu trădează. Nu este o foarte mare bucurie atunci când afli că parlamentari pleacă de la un partid la altul, dar, din nefericire, suntem puşi în această situaţie. Foşti colegi de-ai noştri care astăzi erau numai zâmbete, erau de o veselie generală că se coalizează cu opoziţia să dea jos un guvern PSD-ALDE - e de neimaginat şi la nivel uman şi politic - şi atunci este normal ca nici noi să nu stăm cu mâinile în sân privind la această tragicomedie (...) Mai mulţi parlamentari au semnat în biroul preşedintelui adeziunea la PSD. Eu ştiu de şapte, poate vor fi mai mulţi", a declarat Firea, la Antena 3, afirmând că în zilele următoare Liviu Dragnea va anunţa despre ce este vorba.