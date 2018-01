Iohannis, despre desemnarea Vioricăi Dăncilă: Nu mi-a fost şi nu-mi este teamă de suspendare. Protestatarii sunt de admirat. Penalii n-au ce căuta în Guvern

Jurnalist: Domnule Preşedinte, aţi vorbit de o societate civilă tot mai matură. Aceeaşi societate civilă v-a solicitat, e drept, nu în integralitate, să nu o desemnaţi pe Viorica Dăncilă prim-ministru, în ciuda aritmeticii parlamentare. Ce v-a determinat, totuşi, să o faceţi?

Klaus Iohannis: Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare şi am spus atunci, poate unii au crezut că o spun de complezenţă. Am cântărit toate argumentele şi am ajuns la concluzia că asta este varianta pe care trebuie să o accept.

Jurnalist: Aţi avut o întâlnire cu doamna Viorica Dăncilă. V-a convins la acea întâlnire doamna Viorica Dăncilă că merită să fie desemnată prim-ministru?

Klaus Iohannis: Sigur că am avut o întâlnire. Mi s-ar fi părut ciudat să fac o desemnare fără să cunosc persoana.

V-a fost teamă de suspendare, domnule preşedinte?

Cred că vă amintiţi, dar, dacă doriţi, vă repet: nu mi-a fost şi nu îmi este teamă de suspendare. Nu există niciun motiv pentru o suspendare şi cred că încet, dar sigur, trebuie să eliminăm acest factor din discuţia publică. Este o discuţie care se poartă, fiindcă au mai fost încercări de suspendare la noi, nereuşite, şi nu cred că trebuie această posibilitate de suspendare să fie un argument în dezbaterea publică, în dezbaterea politică. Pentru mine, cu certitudine, acesta nu este un factor de decizie.

În afară de aritmetica parlamentară, mai este altceva ce o recomandă pe Viorica Dăncilă să fie Premier?

Majoritatea parlamentară a recomandat-o.

Ieri, Liviu Dragnea spunea chiar că nu exclude posibilitatea ca unii oameni cercetaţi penal să facă parte din guvern. Cum vedeţi aceste discuţii?

Deocamdată sunt discuţii informale care se poartă. Eu cred că voi fi informat şi oficial despre persoanele care vor fi propuse, însă părerea mea despre persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal, sau care sunt în curs de a fi judecate penal, sau care au condamnări penale, această opinie o cunoaşteţi. După părerea mea, nu au ce căuta în fruntea statului.

I-aţi transmis asta şi liderului PSD Liviu Dragnea atunci când aţi avut consultările la Palatul Cotroceni?

Această poziţie a mea este foarte, foarte bine cunoscută. Din păcate, ea încă nu se regăseşte în Constituţie, dar consider că trebuie să facem cu toţii împreună un efort de îmbunătăţire a acestei situaţii. De aceea, am propus şi când am fost la CSM, poate vă amintiţi, că, dacă tot ne apucăm să discutăm despre Constituţie şi ce trebuie să facem mai bine acolo, atunci eu consider că principiul integrităţii trebuie să fie înscris chiar în Constituţie.

La acea discuţie cu Viorica Dăncilă, a fost o condiţie pentru nominalizarea ei? Să nu propună miniştri în cabinetul său care au probleme cu legea? A fost o condiţie atunci când aţi vorbit cu doamna Viorica Dăncilă?

Când am vorbit cu doamna Dăncilă, m-am concentrat pe persoana doamnei sale, fiindcă despre asta a fost vorba, nu despre guvern. Iar, în continuare, vom vedea cu ce echipă ştie să vină PSD.

Aveţi de gând să purtaţi o discuţie cu dumneaei, înainte de a forma guvernul, în cele 10 zile, pentru a-i transmite şi acest mesaj?

Asta vom vedea.

Domnule Preşedinte, pentru că pe fondul schimbării unui nou guvern, oamenii protestează din nou şi împotriva clasei politice şi împotriva legilor justiţiei, spuneţi-mi, vă rog, cum vedeţi acest protest şi dacă îi încurajaţi să îşi spună, în continuare, punctul de vedere?

Să ştiţi că am urmărit cu foarte mare atenţie ultimele proteste de sâmbătă. Ce pot să spun: aceşti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate că vremea a fost destul de rea, au venit ca să arate politicienilor din România că ei îşi doresc o ţară stabilă, prosperă. Au arătat şi au spus foarte clar că-şi doresc o justiţie puternică şi independentă. Au arătat foarte clar - şi sper să se fi înţeles acolo unde trebuie să se înţeleagă - că-şi doresc o guvernare decentă şi eficientă.

Viorica Dăncilă, Premierul desemnat de dumneavoastră, este un garant al independenţei justiţiei şi al consolidării statului de drept, despre care aţi vorbit şi în discursul de acum?

Cu siguranţă asta este de aşteptat de la un Prim-ministru şi eu sper că aşa se va întâmpla. Vom vedea.

Vreau să vă întreb dacă în momentul în care a izbucnit scandalul de la Ministerul de Interne, între ministrul Carmen Dan şi Premierul Tudose, să mediaţi, eventual, împăcare pentru a nu se ajunge la demiterea Premierului Tudose.

Eu cred că această chestiune nu ţine de Preşedinte. Dacă în interiorul guvernului sau în interiorul unui minister lucrurile merg prost, atunci este clar că trebuie să intervină ori ministrul în propriul minister, ori premierul în înţelegerea dintre ei. Nu am considerat că acea fază trebuie comentată de mine, dar asta nu înseamnă că mi-a plăcut. Mi-a displăcut profund.

Când Mihai Tudose a venit personal să îşi dea demisia aţi stat de vorbă atunci? Ce v-a povestit Premierul Mihai Tudose? De ce a renunţat la funcţie?

Asta a fost o discuţie informală şi nu cred că este cazul să o redau. Domnul Tudose a spus public ce a avut de spus.

Cu un guvern în care vor fi nişte persoane cercetate penal, cum veţi conlucra?

Destul de greu.

Aveţi pârghii să nu se ajungă la aşa ceva?

Deocamdată pârghiile Preşedintelui sunt foarte puţine în acest demers, de aceea îmi doresc ca principiul integrităţii să fie înscris în Constituţie, ca să nu mai existe această discuţie în altă conjunctură. Sper să trecem cu bine prin această fază.

În decizia dumneavoastră de a o desemna pe Viorica Dăncilă Prim-ministru a contat şi faptul că PNL şi USR nu au venit cu o propunere de Prim-ministru?

Când am făcut consultările puteam, cel puţin teoretic, să chem doar coaliţia majoritară. Nu am făcut aşa, cum nici data trecută nu am făcut aşa. Dacă este vorba de consultări, atunci am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor parlamentare. Recunosc că mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pe care am pus-o fiecărui grup din opoziţie - „aţi vorbit cu ceilalţi?” - măcar unii să răspundă că „da”.

Cum le răspundeţi celor care v-au acuzat pe dumneavoastră de blat cu PSD?

Este absurdă o astfel de prezumţie. Nu răspund deloc.

În cazul în care partidele de opoziţie ar fi stat de vorbă înainte să ajungă la Palatul Cotroceni şi ar fi avut o propunere de Premier din partea tuturor formaţiunilor din opoziţie, v-aţi fi gândit să o acceptaţi?

O democraţie cu un Parlament poate să funcţioneze optimal şi Parlamentul să fie puternic numai dacă ambele laturi sunt puternice, şi cei de la putere, şi cei din opoziţie, şi îmi doresc foarte mult să ajungem la un astfel de Parlament. Atunci, cu siguranţă, soluţiile care trebuie să apară în Parlament vor apărea şi vor fi solicitate de acolo şi nu din altă parte, de unde nu pot apărea.

Veţi mai ţine cont de majoritatea parlamentară dacă şi acest guvern PSD va eşua?

Cred că este un pic devreme să vorbim despre aşa ceva când acest guvern încă nici nu există, dar, legat şi de întrebarea anterioară, blat - nu cred că cineva presupune aşa ceva. Dimpotrivă, eu voi urmări cu foarte, foarte mare atenţie ce se întâmplă şi vom vedea care măsuri de impun atunci.

Vă deranjează faptul că Tudorel Toader, ministrul Justiţiei cu care dumneavoastră spuneţi că aţi cam rupt relaţiile, nu din cauza dumneavoastră, se va regăsi în următorul cabinet?

Nu estre treaba Preşedintelui cine se găseşte într-un cabinet. Este treaba coaliţiei care are majoritatea în Parlament, şi acolo se votează, dar, cu siguranţă, varianta optimală este ca acest guvern, ca orice guvern, să colaboreze cu Preşedintele. Măcar să colaboreze. Mai bine ar fi să colaboreze bine, or lipsa de comunicare cu certitudine nu înlesneşte comunicarea.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut aceste declaraţii după întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti.