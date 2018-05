Georgică Severin, la audierile din Parlament: Toate călătoriile mele în Europa au fost făcute la clasa Economic

Fost preşedinte al Comisiei de Cultură din Senat s-a prezentat miercuri în faţa deputaţilor, la solicitarea deputatului PNL Bogdan Gheorghiu. „În conformitate cu Legea 41, PDG e singurul care are drept de reprezentare a SRTv şi SRR. Aşa că toate deplasările, care sunt reale, au fost făcute la reuniuni programate dinainte. Am încercat mereu ca ele să fie cât mai scurte şi cât mai operative. De exemplu, pe cea de la Singapore am făcut-o în 4 zile, dintre care 2 zile le-am stat pe avion. (...) Deşi legislaţia îmi dă dreptul la rang de ministru, toate călătoriile mele din Europa au fost făcute la clasa Economic“, a declarat Georgică Severin, citat de News.ro.

Explicaţiile sale vin după ce în scrisoarea anonimă se făcea referire la faptul că ar fi călătorit foarte mult în străinătate în ultimul timp.

Şeful SRR a răspuns mai multor acuzaţii din anonimă. „Contractul cu OMV a expirat, iar cei de la Tehnic au decis ca toate maşinile să facă un plin înainte de asta. Nimic altceva. Pentru a evita un conflict de interese, pentru ca soţia mea lucra la OMV, acum nu mai e cazul, şeful de la Tehnic s-a ocupat de contract. Nu au existat 200 de canistre, am întrebat după ce am auzit si eu. Erau 36 - pentru fiecare maşină”, a mai declarat fostul senator.

Preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost chemat la audiere în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Cameră, pentru a oferi explicaţii privind solicitarea făcută în urmă cudouă săptămâni de Colectivul jurnaliştilor din SRR ca el să fie demis din funcţie, acuzându-l de „incompetenţă” şi, între altele, de emiterea unui Ordin cu scopul de a-şi ascunde costurile mari ale deplasărilor lunare în străinătate.