Fost ministru de Justiţie, alte soluţii în loc de graţiere: Penitenciare private şi bani mai mulţi pentru ANP

”Singurele ţări europene care au rezolvat acceptabil problema (condiţiilor de detenţie - n.r.) sunt ţările scandinave, Olanda şi Marea Britanie, în ultimul caz, prin Reforma Thatcher, care a introdus penitenciarele private. Este motivul pentru care am convenit cu ministrul Keneth Clark in 2011 un transfer de know how şi experţi. Am elaborat un concept de penitenciar privat şi am trecut la elaborarea legislaţiei necesare. În paralel, am incheiat un protocol cu MApN pentru a selecta un număr de cazărmi dezafectate şi transformarea lor în penitenciare. Ambele proiecte erau in curs şi s-au oprit în anul 2012. De atunci nu s-a mai făcut nimic semnificativ în această direcţie, cel puţin să se fi continuat proiectele începute”, a scris, vineri, Cătălin Predoiu pe Facebook.

Fostul ministru al Justiţiei spune că graţierea nu va rezolva problema supra-aglomerării din penitenciare. „Îmi menţin părerea, condiţiile din penitenciare se pot ameliora rapid prin: 1) dezafectarea unor cazărmi şi transformarea lor în penitenciare (iniţiate deja din 2011 de Ministerul Justiţiei, nefinalizată); 2) introducerea penitenciarelor private (modelul Marii Britanii); 3) creşterea alocărilor bugetare pentru Admnistraţia Naţională a Penitenciarelor pentru condiţiile de cazare, dar şi pentru condiţiile de muncă ale personalului din penitenciare (agenţii de penitenciar sunt prea puţini şi insuficient echipaţi şi pregătiţi)”, a mai precizat Predoiu.

Fostul ministru salută decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a cere retragerea celor două ordonanţe şi face un apel la ministrul Justiţiei, Florin Iordache, să aibă în vedere alte soluţii. „Reiterez pentru ministrul Iordache si prim ministrul Grindeanu: nu numai fabricile se pot privatiza, ci si penitenciarele. Luati exemplul Marii Britanii si faceti penitenciare private, asa au rezolvat ei problema supra-aglomerarii din penitenciare. Aveti la minister conceptul, dle ministru Iordache, cautati-l prin sertare si scrieţi o lege buna, pe îndelete, nu pe colţul mesei lui Dragnea“, a mai spus Predoiu.