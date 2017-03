Deputatul USR Manuel Costescu, membru al Comisiei SRI, demisionează din Parlament, din motive personale

"În ultimele 14 luni mi-am împărţit viaţa între Bucureşti şi Londra. În acest timp am încercat să găsesc o balanţă între viaţa personală şi cea profesională, în aşa fel încât cei 2000 de kilometri dintre mine şi familia mea să nu fie o problemă insurmontabilă. Însă am învăţat că, deşi am petrecut peste 40 de weekenduri cu cei trei mici copii ai mei, pur şi simplu nu este de ajuns", scrie deputatul, pe Facebook.



El afirmă că este "forţat" astfel să ia "poate cea mai grea decizie" a carierei sale, renunţând la poziţia sa din Parlament pentru a fi alături de familie.



Locul său din Camera Deputaţilor va fi preluat de Daniel Popescu, următorul pe listele USR Diaspora, de pe care a fost ales. Costescu îl numeşte "un domn minunat", pe care l-a urmărit în activitatea sa profesională şi de voluntariat din Marea Britanie.



"A fost o adevarată onoare să pot servi ca deputat în Parlamentul României. Pe mai departe voi fi activ în USR, concentrându-mă mult mai mult pe problemele diasporei şi pe teme economice ale Romaniei", mai scrie deputatul.



El a fost secretar de stat în Guvernul Cioloş la Ministerul Economiei.



De la începutul anului 2017, a fost numit de USR în Comisia pentru controlul SRI.



Daniel Popescu, cel care îl va înlocui pe Manuel Costescu, a absolvit facultatea de ştiinte juridice şi un program de studii postuniversitare în studii europene (politică şi integrare europeană) la Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. În acest moment, el lucrează lucrează ca manager în cadrul departamentului de cercetare al UK NARIC (Centrul Naţional de Informare şi Recunoaştere Academică din Marea Britanie).