Daniel Constantin îşi face partid nou după ce a fost exclus din ALDE

„Sunt în echipa domnului Constantin, am rămas şi intenţionăm să facem un alt partid, alături de domnul Constantin. Suntem cinci parlamentari, vom face un grup”, a afirmat Durbacă. Declaraţiile acestuia vin în contextul în care joi, după şedinţa Delegaţiei Permanente ALDE, Daniel Constantin, Mircea Banias şi Eugen Durbacă au fost excluşi din partid, cu un vot covârşitor pentru excluderea celor trei.

Deputatul a afirmat că nu-l surprinde excluderea din partid, deoarece „Tăriceanu şi echipa care a venit de la PLR au procedat şmechereşte”, cu toate că ei au fost primiţi de cei de la PC în „casa” lor, pentru ca acum să-i dea afară.

„Era de aşteptat; efectiv pe mine m-a decepţionat domnul Tăriceanu. Noi am făcut această fuziune, dar domnul Tăriceanu şi echipa care a venit de la PLR au procedat şmechereşte, i-am luat în casă la noi şi ne-au dat afară. Eu am vorbit cu Tăriceanu de mai multe ori, nu mi-a plăcut când mi-a spus că are obligaţii faţă de ăla, faţă de ăla, obligaţii faţă de o serie de oameni”, a declarat parlamentarul.



El a adăugat că excluderea sa vine ca urmare a faptului că este un susţinător al lui Daniel Constantin şi al formulării de acţiuni în instanţă pe motiv că Congresul ALDE nu a fost statutar.

„Când a luat măsuri cu domnul Constantin, sigur că eu am rămas în echipa lui Constantin; am iniţiat acţiuni în instanţă - că acel congres nu-i statutar. Am făcut acţiuni în instanţă să revenim la forma iniţială. Bineînţeles că la ultima şedintă a celor care au rămas la ALDE au spus că, dacă nu ne retragem aceste acţiuni, ne exclud din partid, ceea ce s-a şi întâmplat. Din punctul meu de vedere, consider că a procedat şmechereşte, neserios şi ca atare eu nu pot să fac echipă cu asemenea oameni”, a mai spus Eugen Durbacă.

În ceea ce priveşte numele viitorului partid, Durbacă a spus că nu se poate încă pronunţa asupra acestui aspect, urmând să fie anunţat după data de 18 mai.