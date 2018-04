Cum l-a debarcat Ion Iliescu pe directorul Institutului Revoluţiei. „Răzvan Theodorescu l-a sunat în auzul tuturor pe Iliescu şi a rostit tare: «deci îl demitem!»

„Aproape de finalul acestei şedinţe ( în care a fost decisă schimbarea lui Claudiu Iordache - n.r), Răzvan Theodorescu l-a sunat pe preşedintele Iliescu şi a întrebat, în auzul tuturor celor aflaţi în sală: «Avem în discuţie să-l suspendăm sau să-l demitem, ce propuneţi, dle preşedinte?». De la capătul firului i-a venit răspunsul, Răzvan Theodorescu a rostit, tare: «Deci îl demitem!», apoi mi-a întins telefonul pentru a vorbi eu însumi cu Ion Iliescu, ceea ce am refuzat să fac! Imediat după ce a închis telefonul, cei care mai erau în sală au votat demiterea mea, singurele voturi împotrivă fiind ale domnilor Petre Roman şi Ioan Savu. Iar la câteva minute după semnarea Deciziei au dat buzna în biroul meu şi au vrut să-mi sigileze computerul! O mică bijuterie de samavolnicie dâmboviţeană!“, a susţinut Claudiu Iordache într-un comunicat remis „Adevărul“.

„Preşedintele Iliescu a forţat plecarea mea, calculând că nu se va putea bizui pe Institut în perspectiva marilor procese penale în care este implicat! Şi a făcut-o, ca de obicei, proferând neadevăruri - şi tot ca de obicei, prin interpuşi! (Are a mulţumi celor ce l-au împins în această situaţie dezonorantă. Îi cunoaştem amândoi!) Cred că va avea curând motive să-şi regrete decizia – pierderea credibilităţii Institutului sub actuala conducere este deja un fapt împlinit! Deşi există încă suficiente temeiuri juridice la care să apelez pentru a câştiga un proces care să-mi permită reîntoarcerea la Institut, dezgustul mă va ţine definitiv departe de puciştii lui Ion Iliescu, ca şi de el însuşi!“, mai arată Iordache.

Ion Iliescu spune că schimbarea lui Claudiu Iordache a fost determinată de „multiplele deficienţe“ de conducere. „Trebuie să precizez că eu l-am propus şi susţinut, în momentul înfiinţării Institutului, în 2005, pe dl. Claudiu Iordache, în funcţia de Director General şi că, de-a lungul anilor, am avut o colaborare activă. Insă, în ultimii ani, aşa cum corect au remarcat membrii Colegiului – activitatea dlui Iordache şi implicit, a Institutului, a cunoscut multiple deficienţe. Nu eu am sugerat, aşa cum incorect relatează dl. Iordache, înlăturarea domniei sale din funcţie, ci aceasta a fost opţiunea exprimată de participanţii la şedinţa de analiză – despre care am fost informat telefonic, acceptând decizia finală a majoritaţii membrilor Colegiului“, a spus Ion Iliescu pentru DCNews.

Claudiu Iordache răspunde: „Membrii Colegiului n-au remarcat nimic corect - cea mai mare parte dintre ei nici măcar n-au citit producţia de cercetare a Institutului din ultimii 12 ani! Membrii Colegiului au votat, în anul 2014, acelaşi director general pentru al treilea mandat – oare pentru multiplele deficienţe ale Institutului sub mandatele sale anterioare?! Cum, oare, s-au trezit membrii Colegiului să constate modul defectuos în care e condus Institutul de directorul său general şi multiplele deficienţe din activitatea IRRD la jumătatea celui de-al treilea mandat pe care ei înşişi l-au votat în 2014?!“.

La începutul lunii martie, Cazimir Ionescu şi Gelu Voican Voiculescu l-au presat pe directorul IRRD să renunţe singur la funcţie, după cum arată stenograma şedinţei obţinută de „Adevărul“, însă Iordache a refuzat. Al treilea mandat al lui Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revoluţiei de la Timişoara, care conducea Institutul din 2004, expira, legal, în 2019.

Noul director al IRRD este Gelu Voican Voiculescu, cercetat în dosarul Mineriadei pentru crime împotriva umanităţii. Gelu Voican Voiculescu a fost sprijinit intens de Cazimir Ionescu, cercetat şi el pentru crime împotriva umanităţii tot în dosarul Mineriadei. Şi Cazimir Ionescu a prins o sinecură săptămâna trecută: a fost numit de PSD în conducerea CNSAS.