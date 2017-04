Cozmin Guşă, dezvăluiri despre alegerile prezidenţiale din 2009: Traian Băsescu nu a condus România, ci a siluit România

„Dacă vă uitaţi la faţa lui Victor Ponta, era aproape de leşin în spatele lui Mircea Geoană, pentru că omul avea altă înţelegere şi alte obligaţii, mult mai drastice decât cele pe care le avea Liviu Dragnea. Aia a fost o seară care pe mine m-a marcat. Eram la fereastra fostului meu birou din PSD din Kisselef şi mă uitam la ei cum îmi făceau cu mâna să cobor, dar nu am vrut să cobor pentru că eu atunci nu am fost parte din PSD. Am acceptat să fiu strategul campaniei lui Geoană din două motive. Primul legat de România - se împlinea un ciclu de 20 de ani în care securisto-comuniştii de prost gust trebuiau să plece acasă şi am considerat că trebuie să particip la acest proiect. Al doilea motiv, unul personal, a fost să îmi spăl cumva păcatele din 2004, când am condus campania lui Băsescu. Şi atunci l-am bătut pe Dan Andronic, şi pe evrei, şi pe americani, care erau de partea lui Adrian Năstase, iar pericolul de-atunci era baronizarea. Şi în 2009 i-am bătut, dar după nişte elemente pe care am să vi le prezint. Desigur, alegerile au ieşit altfel", a povestit Cozmin Guşă într-o intervenţie telefonică la emisiunea „Jocuri de Putere".

Cozmin Guşă consideră că primul mandat al lui Băsescu a fost unul în care anumite lucruri s-au legat - unii baroni au avut de suferit, SRI s-a întărit, DNA-ul şi-a intrat într-un anumit rol. Nu mai era nevoie de al doilea mandat al lui Băsescu. "Discuţia despre anul 2009 este foarte importantă pentru că atunci s-a rupt ceva în fila statului român, Băsescu trebuia să aibă numai un singur mandat", a punctat Guşă.

„Cel mai important rol l-a avut statul. Statul român a fost de partea lui Băsescu care avusese un mandat deplorabil, care nu făcuse nimic din ceea ce promisese, dar statul, prin reprezentanţii săi, a avut grijă să îi asigure diverse lucruri care i-au dat posibilitatea să obţină un al doilea mandat. Nu este vorba doar despre cei de la SRI", a declarat Cozmin Guşă, care a adaugat:"Traian Băsescu nu a condus România, ci a siluit România".

Potrivit consultantului politic, inclusiv mandatul de ascultare a lui Vântu de la acel moment avea rolul de a intercepta convorbirile pe care strategul de campanie al PSD le avea. Astfel, cei de la SRI puteau să deducă care erau paşii din campania lui Geoană.

"Un element: nu am simţit în 2009 implicarea Laurei Codruţa Kovesi. Nu au fost dosare prin jurul campaniei, nici ameninţări, nu au fost lucruri care să justifice punerea acolo, în insectar a lui Kovesi. Da, că Laura Codruţa Kovesi era pusă de Băsescu şi putea să sprijine realegerea lui, nu am nicio îndoială. Dar o implicare în campania lui Traian Băsescu nu s-a resimţit, în ciuda funcţiei pe care a avut-o", a precizat Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă este de părere că un al doilea element important în câştigarea alegerilor din 2009 de către Traian Băsescu îl constituie trădarea din interiorul PSD la care au contribuit, între alţii, Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Viorel Hrebenciuc.

"PSD şi-a trădat, atunci, liderul. Nu a fost numai trădarea lui Victor Ponta, care a fost una cotidiană. Eu i-am spus lui Mircea Geoană că numirea lui Ponta ca purtător de cuvânt al campaniei că va face ca Ponta să ducă secretele din PSD către Elena Udrea şi Dorin Cocoş. Cel despre care Andronic sugerează că ar fi fost informatorul celulei băsiste este chiar Victor Ponta. Mircea Geoană şi-a asumat această chestie. Însă au fost foarte multe defecţiuni legate de Victor Ponta. Eu am simţit de la cei doi şefi de campanie ai PSD, Hrebenciuc şi Dragnea, urmărindu-se reciproc, o mare lipsă de mobilizare a partidului pentru susţinerea lui Geoană", a explicat fostul strateg al campaniei social-democrate.