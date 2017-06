Sindicaliştii din Educaţie şi funcţionarii din Ministerul Tineretului anunţă proteste. Motivul: inechităţile din Legea Salarizării

Angajaţii din Ministerului Tineretului şi Sportului şi din instituţiile din ţară aflate în subordinea acestuia vor protesta, miercuri, începând cu ora 10.00, faţă de proiectul Legii salarizării, cerând eliminarea inechităţilor salariale, a anunţat, marţi, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST). În Bucureşti, este programată pichetarea sediului Ministerului Tineretului şi Sportului.

Potrivit SNST, angajaţii din sport vor picheta sediul Ministerului Tineretului şi Sportului între orele 10.00 şi 13.00, iar în restul ţării, angajaţii vor protesta în faţa Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi a celorlalte instituţii subordonate ministerului, scrie news.ro.

Sindicaliştii solicită eliminarea inechităţilor salariale pentru categoriile profesionale din Sport şi Tineret prin majorarea salarială cu 25 la sută începând cu 1 iulie, reglementarea timpului de muncă şi plata orelor suplimentare, inclusiv cele lucrate în weekend şi de sărbători, schimbarea reîncadrării Caselor de Cultură ale Studenţilor şi a Sălilor Polivalente în instituţii de spectacole şi concerte, deblocarea contractului colectiv de muncă, elaborarea unui regulament care să stabilească locurile de muncă, condiţiile de acordare a unor sporuri şi categoriile de personal, precum şi reîncadrarea personalului pe funcţii corespunzătoare activităţii prestate.

Şi sindicaliştii din Educaţie au anunţat că vor protesta



Sindicaliştii din Educaţie sunt revoltaţi pentru că mărirea salariilor din învăţământ nu se va face cu 20%, începând cu luna iulie a acestui an, respectiv cu 30% de la 1 ianuarie 2018, după cum au stabilit nu demult cu Ministrul Muncii.



„Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineaţă. Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat iniţial de la MFP şi acum telefonic chiar şi cu domnul ministru de Finanţe în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toţi bugetarii cu 25% creşteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie, o majorare de încă 20% la salariile pentru educaţie, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creştere de 50% cum am promis şi cu grila până în 2022 pentru medici şi asistente tot de la 1 martie. Aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie”, a declarat marţi, 6 iunie, Lia Olguţa Vasilescu, MInistrul Muncii



„Noi am avut o înţelegere cu MFP încă de la început. Acum avem o anvelopă de 68 de miliarde care a fost crescută anul acesta şi chiar şi luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri, de la Gărzile de mediu, în fine toate autorităţile de mediu, la fel soldele soldaţilor s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozată. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat şi aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaţilor. (...) S-au mai făcut majorări salariale, au mai fost creşteri de sporuri, coeficienţi crescuţi la anumite categorii de bugetari şi normal că a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde, cât ne-au dat Finanţele că este posibil pentru anul viitor”, a mai adăugat aceasta.

Ministrul a anunţat că miercuri urmează să fie adoptată Legea salarizării.