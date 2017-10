Judecătoarea Camelia Bogdan cere CSM să-l revoce din funcţie pe şeful Inspecţiei Judiciare care ar favoriza familia Voiculescu în procesul deschis la CEDO

Practic, CSM urmează să discute joi un raport al Inspecţiei Judiciare, privind o cerere făcută de judecătoarea Camelia Bogdan de apărare a independenţei sistemului judiciar. Este punctul 19 pe ordinea de zi a Plenului CSM. Camelia Bogdan a făcut această solicitare după ce Dan Voiculescu a declarat că nu este niciun prejudiciu în dosarul în care el a fost condamnat la zeci ani de închisoare. „Nu este niciun prejudiciu acolo, pentru că decizia 888 din 8 august 2014 va fi, de către justiţia română, demontată”, a spus apăsat Voiculescu. Întrebat dacă va ataca în instanţă decizia, fostul senator a răspuns: „Este atacată deja”.

Dosarul „502/15” de la CEDO

Inspecţia Judiciară a analizat mai multe documente: sentinţa definitivă din cazul ICA, recursul în casaţie de la Curtea Supremă şi stadiul procesului de la CEDO. Fetele lui Dan Voiculescu, Camelia Rodica Voiculescu şi Corina Mirela Voiculescu şi societăţile Grupul Industrial Voiculescu şi Compania („GRIVCO” S.A.) şi Compania pentru Cercetare Aplicată şi Investiţii S.A. („CCAI” S.A.) au deschis un proces României în 2015.

Reclamanţii s-au plâns de modul în care au fost numiţi judecătorii în complet, cum a decurs judecata în dosarul ICA, de confiscările decise de instanţă şi au criticat lipsa unei instanţe superioare pe rolul căreia să poată contesta măsura de confiscare a bunurilor lor. În esenţă, reclamanţii au criticat lipsa de imparţialitate a completului format din Camelia Bogdan (preşedinte) şi Alexandru Mihalcea. Cauza a primit numărul 502/15.

Calea spre revizuirea sentinţei

Inspecţia Judiciară a arătat că CSM a decis constant amânarea cererile făcute de Camelia Bogdan, până la soluţionarea procesului în care judecătoarea contest exluderea din magistratură. În acest moment, Camelia Bogdan este suspendată din magistratură, până la soluţionarea acestui proces.

Inspecţia Judiciară arată în nota care a analizat cererea Cameliei Bogdan, că dacă familia Voiculescu câştigă la CEDO, decizia ar putea duce al revizuirea sentinţei de condamnare din cazul ICA. „Astfel, în eventualitatea în care reclamanţii vor avea câştig de cauză în dosarul 502/15 s-ar deschide posibilitatea legală a formulării unei eventuale cereri de revizuire a deciziei penale 888/08.08.2014 a Curţii de Ape Bucureşti, în condiţiile articolului 465 şi următoarele din Codul de procedură Penală”, arată Inspecţia Judiciară.

Ce spune Camelia Bogdan

Potrivit unor surse judiciare, Camelia Bogdan arată în cererea de revocare a lui Lucian Netejoru că printr-un act al Inspectiei Judiciare s-a recunoscut în mod public că se intentionează crearea impresiei judecătorilor de la CEDO că excluderea sa din magistratură ar fi fost datorată activitatii de judecată în dosarul ICA/Dan Voiculescu , desi ea ar fi fost exclusă din magistratură pentru că ar fi predat elemente anti-corupţie functionarilor statului.

„Cu deosebit respect, solicit CSM sa puna pe ordinea de zi raportul Inspectiei Judiciare prin care s-a refuzat apărarea reputaţiei sistemului judiciar faţă de afirmatiile domnului Dan Voiculescu, creandu-se impresia ca as fi fost exclusa din magistratura pentru ca domnul Dan Voiculescu să castige la CEDO”, arată Camelia Bogdan, în solicitarea trimisă la CSM.

În februarie 2017, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratură a judecătoarei Camelia Bogdan pentru încălcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv pentru "încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii". Camelia Bogdan ar fi fost în incompatibilitate deoarece a participat şi predat la un seminar organizat de o asociaţie care era finanţată de Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosarul ICA.

IJ, deturnată de interese private

Pe 11 septembrie, Camelia Bogdan a avut un punct de vedere similar şi la Curtea Supremă, la primul termen la care a fost analizată admisibilitatea raportului privind contestaţia faţă decizia de excludere a sa din magistratură, că Inspecţia Judiciară, respectiv şeful acestei instituţii, Lucian Netejoru, este în slujba lui Dan Voiculescu şi lucrează pentru interesele acestuia.

"Am primit de la Inspecţia Judiciară (IJ) un raport. IJ, deşi m-a deferit Secţiei pentru judecători pentru că aş fi fost incompatibilă, că am predat în afara învăţământului universitar, din acest raport rezultă că a refuzat să apere reputaţia sistemului judiciar şi şi-a exprimat opinia că este posibilă admiterea cauzei domnului Dan Voiculescu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru o pretinsă imparţialitate generată de excluderea mea din magistratură. În aceste condiţii, eu am dovada că prin excluderea mea din magistratură s-a urmărit strângerea de dovezi de către IJ pentru ca domnul Dan Voiculescu să câştige la CEDO, este motivul pentru care eu m-am adresat organelor de urmărire penală”, a susţinut Camelia Bogdan.

Judecătoarea suspendată mai susţine că în acest mod demonstrează că Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei Judiciare, lucrează pentru interesele lui Dan Voiculescu. "Din punctul meu de vedere, IJ, conducerea, este deturnată unor interese private, respectiv ale condamnatului Dan Voiculescu”, a mai susţinut Bogdan.