Fostul consilier al Alinei Bica, poliţistul Florentin Mihăilescu, condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru mărturie mincinoasă

Fostul ofiter de poliţie judiciară Florentin Ionuţ Mihăilescu, cel care a consiliat-o pe Alina Bica în mandatul de şef DIICOT, a fost trimis în judecată pe 7 decembrie de procurorii DNA fiind acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că Florentin Mihăilescu este acuzat că în data de 13 iunie 2016 a refuzat, în faţa judecătorilor instanţei supreme, să spună tot ce ştia în legătură cu faptele şi împrejurările în care Alina Bica ar fi luat, cu titlu de mită, suma de 17.500 euro.

Fosta şefă a DIICOT era judecată în acest caz pentru infracţiunea de luare de mită. În septembrie 2015, fosta şefă a DIICOT Alina Bica şi fostul şef al ANAF Şerban Pop au fost trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită şi respectiv complicitate la dare de mită, pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, trimis şi el în judecată pentru dare de mită.

„Nu a vrut să dea declaraţii”

Pe 13 iunie 2016, Mihăilescu a refuzat să dea declaraţie în calitate de martor. El a susţinut în faţa judecătorilor că: „datorită situaţiei sale din celălalt dosar în care este cercetat în calitate de inculpat, situaţia sa ar putea fi periclitată prin declaraţia dată în prezenta cauză în calitate de martor, dacă ar face referire la persoana cu care este coinculpat în cealaltă cauză, respectiv Bica Alina Mihaela şi a indicat acest motiv obiectiv ca fiind o piedică în a da declaraţie în cauza pendinte arătând prin urmare că, alege să nu dea declaraţie de martor”.

Florentin Mihăilescu este trimis în judecată într-un al dosar al DNA, alături de fosta sa şefă, Alina Bica, dar şi de afaceriştii Alin şi Dorin Cocoş. Acuzaţiile în cazul fostului consilier sunt de complicitate la infracţiunea de luare de mită. Decizia de a nu da declaraţii a venit după ce Mihăilescu a fost martor-denunţător în acest caz. Pe 17 fberuarie 2014 el a dat declaraţii la DNA în acest caz şi a fost confruntat cu Alina Bica. De asemenea, Mihăilescu a recunoscut faptele în propriul său dosar, unde a dat declaraţii ample, la data de 18 septembrie 2015 şi la data de 9 octombrie 2015, în faţa Curţii Supreme.

A denunţat şpaga care ar fi fost dată de Simu

Pe 17 februarie 2015, Florentin Mihăilescu a făcut un denunţ la DNA, în care arăta detaliile şpăgii care ar fi fost date de milionarul Horia Simu, prin intermediul fostului şef al Fiscului, Şerban Pop.

Cum arată denunţul

„În cursul anului 2015, am fost solicitat de Alina Bica să-l contactez pe fostul şef ANAF, Pop Şerban, care îi dăduse în prealabil un mesaj telefonic de salut. În baza solicitării m-am întâlnit cu Pop Şerban în incinta hotelului «Golden Tulip» din apropiere de Piaţa Muncii. După câteva întrevederi cu acesta în aceeaşi locaţie, acesta mi-a solicitat să adresez punctual rugăminte Alinei Bica de a-l sprijini pe Horia Simu (foto), pe care l-a menţionat ca fiind client al său, persoană foarte importantă şi care avea deschis în acel moment un dosar la DIICOT. Iniţial am refuzat, dar în urma insistenţei acestuia am acceptat să transmit mesajul.



Când am abordat-o privitor la solicitarea lui Pop Şerban, Bica Alina mi-a spus că nu cunoaşte situaţia respectivă, mai mult, a părut că ignoră mesajul. În decursul aceluiaşi an, aflându-mă în prezenţa Alinei Bica în incinta localului «Traffic» din zona Piaţa Alba Iulia, am observat că acolo se afla şi Pop Şerban, care ne-a salutat şi care a comunicat în particular cu Alina Bica. La câteva săptămâni după această întâlnire, Alina Bica mi-a comunicat faptul că, după verificări, a aflat într-adevăr că, există un dosar, care a fost redeschis, dar că nu sunt probe şi că probabil se va închide cu soluţia de neîncepere a urmăririi penale şi să-i comunic acest lucru lui Pop Şerban, lucru pe care l-am făcut la câteva zile după acest mesaj.



Ulterior, nu pot indica cu exactitate perioada, mi-a şi dat spre a-i înmâna lui Pop Şerban o copie a soluţiei, lucru pe care l-am făcut. În scurt timp, Pop Şerban mi-a promis că îmi poate transmite atât pentru mine cât şi pentru Alina Bica diverse sume de bani, deoarece are contract de reprezentare cu Simu Horia…în apropierea zilei mele de naştere mi-a dat ca şi cadou un ceas marca Rolex, uşor uzat, iar la o dată ulterioară, prin intermediul unui angajat al său de la hotelul «Golden Tulip», mi-a dat suma de 20.000 euro. Din suma menţionată am oprit 2.500 de euro, iar restul sumei i l-am transmis Alinei Bica, ca provenind de la Pop Şerban, în data de 08 noiembrie 2014. Suma i-am înmânat-o la domiciliul ei, aceasta ştiind de unde provin banii, drept recompensă”.

În ziua în care a depus denunţul, Florentin Mihăilescu a adus la DNA şi ceasul Rolex, care ar fi fost primit de la Şerban Pop.

Care ar fi traseul mitei: Simu-Pop-Mihăilescu-Bica

Pe 9 aprilie 2015, Mihăilescu în prezenţa avocatului, a fost audiat ca martor şi a precizat expres că denunţul corespunde realităţii, şi a făcut mai multe precizări privind denunţul.



„În cursul anului 2014, în urma unui mesaj telefonic de salut transmis de Pop Şerban Alinei Bica, la iniţiativa acesteia din urmă, am luat legătura cu Pop Şerban (foto), căruia i-am cerut să-mi explice scopul mesajului transmis. După câteva întâlniri de reaprofundare a relaţiei, care fusese întreruptă pe perioada mandatului de preşedinte al ANAF deţinută de Pop Şerban, acesta mi-a cerut să transmit că este interesat de soluţionarea dosarului penal înregistrat la DIICOT şi care îl privea pe numitul Horia Simu, despre care a afirmat că este un bun prieten al său.



Am transmis mesajul respectiv de la Pop Şerban către Alina Bica şi, la o dată ulterioară, tot în cursul anului 2014, doamna Bica Alina mi-a transmis că dosarul respectiv a fost soluţionat favorabil, adică cu netrimitere în judecată, punându-mi la dispoziţie soluţia în copie pe care mi-a cerut să o remit lui Pop Şerban. După ce am remis acestuia din urmă referatul în discuţie, cu ocazia zilei mele de naştere, acesta mi-a oferit cu titlu de cadou, un ceas marca Rolex, iar ulterior suma de 20.000 euro pe care mi-a cerut să i-o remit Alinei Bica. Precizez că suma în discuţie mi-a fost pusă la dispoziţie de un angajat al său al cărui nume nu-l cunosc, în incinta hotelului «Golden Tulip», din apropierea Pieţei Muncii.



Din suma remisă am extras 2.000 – 2.500 euro, restul punându-i la dispoziţia doamnei Bica Alina în data de 8 noiemebrie 2014. Această sumă i-am dat-o doamnei Bica Alina la reşedinţa acesteia din zona Pieţei Romane. Când i-am dat această sumă de bani, de faţă nu mai era altă persoană. I-am precizat atunci când i-am dat această sumă de bani că provine de la Pop Şerban care afirmase în prealabil, cerându-mi să transmit mesajul, că este posibil să mai încaseze de la numitul Horia Simu şi alte sume de bani cu titlu de onorariu, dându-mi de înţeles că o va mai contacta”.

Confruntarea Mihăilescu-Bica

La data de 21 septmebrie, Mihăilescu a fost confruntat cu fosta sa şefă, ALina Bica.



a) din suma de 20.000 euro primită de la Pop Şerban cât a-ţi dat doamnei Bica Alina Mihaela?



FlorentinMIhăilescu a răspuns că 2.500 şi-a oprit pentru el, restul a dat doamnei Bica Alina Mihaela.

Alina Bica a răspuns că nu a primit nicio sumă de bani şi că se îndoieşte că Mihăilescu Ionuţ Florentin i-ar fi remis vreo sumă de bani, deoarece conform propriilor declaraţii date în dosarul în care sunt trimişi în judecată împreună a declarat că aceasta îi datora importante sume de bani.



b) dacă s-au întâlnit cu Pop Şerban la un restaurant unde era Mihăilescu şi Bica?



Florentin Mihăilescu a răspuns că da.

Alina Bica a răspuns că nu.



Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că declaraţiile lui Mihăilescu s-au coroborat cu restul probelor administrate în anchetă, interceptări telefonice şi declaraţii de martor.

A refuzat, din nou, confruntarea

Ionuţ Mihăilescu a declarat, pe 9 decembrie 2016, la două zile după trimiterea în judecată, în faţa instanţei supreme, că nu este de acord să fie confruntat cu fosta lui şefă, în condiţiile în care a mai avut loc o asemenea procedură la DNA, în faza de urmărire penală, potrivit News.ro.



El a susţinut că nu mai doreşte să dea declaraţii în acest dosar în condiţiile în care o procedură similară s-a desfăşurat la DNA, în faza de urmărire penală.