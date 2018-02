Cum vrea Puterea să scape de Kövesi

Comportamentul excesiv de autoritar, implicarea în anchetele altor procurori, prioritizarea soluţionării dosarelor cu impact mediatic sunt doar câteva dintre motivele pentru care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a propus revocarea din funcţie a procurorului-şef al DNA. Raportul, controversat şi contestat de specialişti, a provocat proteste de stradă din partea societăţii civile. Proteste au avut loc duminică în Bucureşti, dar şi în mai multe oraşe mari din ţară şi de peste hotare. Publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei după 22 de ore de la prezentarea lui oficială într-o conferinţă de presă, raportul arată, punct cu punct, nemulţumirile ministrului Tudorel Toader faţă de activitatea Laurei Kövesi.

În replică, procurorul-şef al DNA a spus că se va prezenta, oricând este nevoie, „pentru a răspunde tuturor afirmaţiilor prezentate de ministrul Justiţiei“. Procurorul-şef al DNA a mai afirmat că va respecta procedurile legale. Tudorel Toader, în schimb, a declarat că nu va avea o discuţie cu şefa DNA.

Toader şi-a sprijinit acuzaţiile pe baza unei decizii a Curţii Constituţionale ce a identificat „o încălcare gravă a principiului separaţiei puterilor în stat” din partea DNA. În plus, i s-a reproşat procurorului-şef DNA că instituţia condusă de aceasta „nu are competenţa de a începe urmărirea penală în privinţa oportunităţii emiterii actelor administrative individuale“, în acest caz fiind invocată ancheta DNA cu privire la hotărârile de Guvern în cazul Insulei Belina.

Foştii membri CSM, judecătorii Cristi Danileţ şi Horaţiu Dumbravă au caracterizat ca „foarte gravă” publicarea de către Tudorel Toader a acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva procurorului-şef al DNA. „Poate ministrul justiţiei – care, din păcate, în România încă este membru al CSM, lucru evitat în multe state – să publice documente disciplinare privind un magistrat? Eu spun: nu! Mai mult, afirm că nici măcar nu au cum să ajungă la el aceste documente dacă nu este el însuşi cel care a declanşat acţiunea disciplinară”, susţine judecătorul Cristi Danileţ.





În opinia acestuia, „legea îl exclude pe ministrul Justiţiei dintre membrii secţiei de disciplină pentru judecători sau procurori care au drept de vot şi numai aceştia judecă magistratul pentru o abatere disciplinară”, şi ca urmare ministrul nu ar avea contact cu documentele din dosarul disciplinar al unui magistrat.





În plus, susţine Danileţ, chiar dacă ar avea contact cu aceste documente, nici ministrul Justiţiei, nici vreun alt membru al Inspecţiei sau CSM nu au dreptul să publice vreun document din dosarul disciplinar, pentru că doar hotărârea CSM este publică şi nu orice document din dosar. „Magistratul se bucură de prezumţia de nevinovăţie disciplinară, trebuind să se evite a fi supus unui linşaj public în timpul cercetării sau judecării disciplinare”, a subliniat acesta.

„CSM şi Inspecţia Judiciară nu pot rămâne pasive la încălcarea independenţei sistemului judiciar prin publicarea unor documente care nu sunt publice. E mult prea grav ce s-a întâmplat”, este de părere şi judecătorul Horaţiu Dumbravă.





La rândul său, Cătălin Predoiu susţine că „raportul TT invocă obsesiv deciziile CCR şi atitudinea procurorului-şef DNA faţă de acestea. Deciziile CCR sunt creaţii juridice discutabile prin natura lor. O discuţie critică nu le afectează caracterul obligatoriu. La rândul lor, conflictele juridice de natură constituţională nu pot determina şi nu justifică revocarea conducătorilor de instituţii aflate în conflict“, arată Predoiu. Acesta a combătut, într-o postare pe blogul „Adevărul“, o parte din punctele invocate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Predoiu susţine, între altele, că deşi Toader o acuză pe Kövesi de subminarea imaginii externe a României, el susţine că DNA a fost apreciată în Europa şi în rapoartele MCV. „Fără comentarii“, spune Predoiu. „Ministrul reproşează instrumentarea cazului Belina, deşi cunoaşte că nu şeful instituţiei instrumentează direct cazurile“, a completat Predoiu, adăugând că în ceea ce priveşte prioritizarea cazurilor, poziţia ministrului este în contradicţie cu recomandările MCV şi Stategia Naţională Anticorupţie care fixează ca priorităţi cazurile de corupţie la nivel înalt.





Ministrul Justiţiei a răspuns acuzaţiilor din spaţiul public afirmând că raportul este deja publicat de o revistă electronică de profil juridic, iar conform „art. 48 din Legea 317/2004 raportul are un caracter confidenţial şi nu secret, atât timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi raportul nu este încă trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, trimis la Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu”.