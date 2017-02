Cazul „Referendumul”- Liviu Dragnea, pe înţelesul tuturor. Interceptarea care arăta că liderul PSD coordona totul: „Aveţi decât 38% prezenţă în Alexandria”

Completul de 5 judecători a publicat în această săptămâna motivarea deciziei de condamnare în cazul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Politicianul a fost condamnat, pe 22 aprilie 2016, la la doi ani de închisoare cu suspendare. Dragnea a fost trimis în judecată alături de 74 de complici, dar în final, mai mult de jumătate din aceştia au fost achitaţi. Completul de 5 judecători a fost format din: Livia Stanciu (preşedinte- foto), Angela Dragne, Luciana Mera, Luminiţa Livia Zglimbea şi Ioana Bogdan.

Anterior, în faza de fond a procesului, un complet format din 3 judecători -Corina Jîjîie (preşedinte), Lavinia Lefterache şi Lucia Rog- îl găsise vinovat pe Dragnea, şi l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Astfel, în total, 8 judecători de la Curtea Supremă care au analizat acest dosar au arătat că Dragnea a încălcat legea. Ziarul „Adevărul” a analizat motivarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care are 330 de pagini şi în care sunt descrise pe larg probele şi motivele pentru care politicianul a fost condamnat.

Risca între unu şi 5 ani

Completul de 5 Judecători l-a găsit vinovat pe Dragnea de infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii de secretar general PSD, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Era vorba de obţinerea unor foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru USL (PSD +PNL), şi anume îndeplinirea cvorumului de participare la referendumul din 29 iulie 2012, pentru demiterea lui Traian Băsescu



„Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”, este articolul 13 din Legea 78/2000, pentru care a fost găsit vinovat Liviu Dragnea.

Magistraţii au arătat că la acel moment, politicianul ocupa funcţiile de secretar general al PSD şi preşedinte al Uniunii Consiliilor Judeţene din România, funcţii publice care impuneau un comportament ireproşabil, în spiritul respectului datorat normelor legale şi morale.

Un articol „doborâtor”

Articolul de lege a ajuns celebru după ce deputatul Viorel Hrebenciuc (PSD) a fost interceptat, pe 17 octombrie 2014, atunci când discuta cu colegul său de partid, senatorul Dan Şova, necesitatea dezincriminării acestui articol, deoarece mulţi politicieni erau cercetaţi de DNA.



Dan Şova: Aşa l-au băgat şi pe Liviu cu „Referendumul”.

Viorel Hrebenciuc: Exact. Şi atunci, boss, ăsta este un articol doborâtor: orice telefon care îl dăm — că eu am zis asta în Biroul Permanent… (…) Am zis, domne, pe această lege, Dane, orice telefon îl dai este influenţare. Dacă eu sun pentru un primar din colegiu, noi trebuie să lămurim ce facem ca parlamentari, care e rolul nostru. Eu, dacă mă bat pentru un primar să îi dau bani la drum — că pe urmă mă văd oamenii acolo, nu? Mă iau de guler că nu rezolv cu drumul. E, în momentul acela e influenţare!

Dan Şova: Da, da.

Viorel Hrebenciuc: Deci, automat, suntem beliţi.

Dan Şova: Toţi!

Cum a încălcat Legea anticorupţie

Completul de 5 judecători a arătat că Liviu Dragnea a încălcat articolul 13 din Legea nr.78/2000 în două situaţii:

„pe de o parte, a dispus, prin adresa nr. 687/SG din 13 iulie 2012, încălcând dispoziţiile art.54 din Legea nr.3/2000 (privind organizarea şi desfăşurarea referendumului- nr), ca membrii organizaţiilor judeţene ale partidului să organizeze, în fiecare localitate, tombole cu premii, să încheie acorduri cu ziare şi posturi radio-TV locale pentru organizarea unor tombole şi concursuri prin care să se ofere bilete la concerte, filme, cărţi, vacanţe, cartele de telefon, etc. şi să organizeze în ziua votului, în apropierea unor secţii de votare, evenimente unde accesul cetăţenilor şi al copiilor lor să fie condiţionat de dovada participării la vot a unor spectacole sau locuri de joacă”;

„pe de altă parte, a solicitat reprezentanţilor PSD din secţiile de votare să întocmească liste cu numele şi adresele persoanelor care nu participaseră la vot, cu încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.1 din Legea nr.677/2001 (pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date- nr) pentru ca, pe baza acestora, militanţii de partid să se deplaseze la domiciliile cetăţenilor şi să-i determine să participe la referendum, ambele acţiuni fiind desfăşurate în scopul determinării cetăţenilor, prin utilizarea unor mijloace interzise de lege, de a participa la vot şi de a obţine, astfel, validarea referendumului pentru demiterea preşedintelui României”.

„Astfel cum corect a reţinut prima instanţă, momentul consumării infracţiunii a fost cel al folosirii influenţei şi autorităţii deţinute de apelant în scopul obţinerii folosului necuvenit, mai exact momentul transmiterii adresei nr.687/SG/13 iulie 2012, când destinatarii ei au luat cunoştinţă de conţinut şi, respectiv, cel al transmiterii şi, respectiv, cel al recepţionării mesajelor de tip sms de către reprezentanţii PSD din cadrul secţiilor de votare”, arată Completul de 5 judecători a ICCJ.



„Acesta a ales, în două situaţii distincte, să îşi folosească abuziv autoritatea şi influenţa de care se bucura în cadrul partidului pentru a denatura rezultatul scrutinului electoral prin recurgerea la mijloace nelegale”, arată Curtea Supremă, Acest lucru a fost de natură a crea prejudicii serioase noţiunii de exercitare liberă a dreptului de vot în cadrul unei societăţi democratice, „ceea ce a pus sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces electoral”.

Prima infracţiune:Adresa nr. 687/SG

Pe data de 13 iule 2012, Dragnea a transmis pe e-mail organizaţiilor judeţene ale partidului, în atenţia preşedinţilor acestor organizaţii şi a directorilor de campanie, adresa nr. 687/SG, prin care a îndemnat la iniţierea unor acţiuni de tipul tombolei cu premii sau accesului gratuit la evenimente care presupun, în mod obişnuit, plata unei taxe, condiţionat de dovedirea prezenţei lor la vot în ziua referendumului.



„Către Organizaţia Judeţeană PSD

În atenţia Preşedintelui

Directorului de Campanie

Stimaţi colegi,

Participarea alegătorilor într-o proporţie covârşitoare (min. 60%) la referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu reprezintă obiectivul major al campaniei electorale.

În acest scop, folosind toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie, vă solicit:

Organizarea în fiecare localitate, cu sprijinul unei organizaţii neguvernamentale, a unei tombole cu premii la care vor participa alegătorii care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012. Vă recomandăm ca premiile oferite să nu fie mari ca valoare, dar în număr cât mai mare. ATENŢIE: Participarea la tombolă nu va fi condiţionată de opţiunea alegătorilor cu privire la votul de la referendum, ci numai de participarea lor. Tombola va fi una singură la nivel de judeţ, cu un singur model de talon de participare dar cu premii specifice pentru fiecare localitate. Taloanele de participare vor fi distribuite în fiecare localitate prin intermediul propriilor reprezentanţi! Stabilirea câştigătorilor tombolei se va face la nivelul fiecărei localităţi, în urma extragerii din taloanele completate de alegătorii din localitatea respectivă.

În anexă găsiţi un model de regulament pentru organizarea tombolei. Acest regulament va trebui completat, iar apoi înregistrat obligatoriu la un notar public. De asemenea, conform prevederilor Legii 677/2001, organizatorii tombolei vor trebui să adreseze o notificare către Oficiul pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cu privire la datele ce vor fi colectate de la participanţi.

Încheierea unor acorduri cu ziare şi posturi radio-TV locale pentru organizarea unor tombole şi concursuri prin care să promoveze prezenţa la vot. Acestea pot oferi, de exemplu, bilete la concerte, filme, cărţi, vacanţe, cartele de telefon etc.

Tragerea la sorţi se face în ziua referendumului, imediat după închiderea urnelor, iar acordarea premiilor va fi condiţionată de prezentarea dovezii participării la referendum.

Organizarea de evenimente în ziua votului, unde accesul va fi condiţionat de dovada participării la vot (timbrul de pe cartea de identitate) de genul:

• Intrare liberă la ştrand/club etc.

• Un post local/regional/naţional de radio sau TV organizează în toate municipiile mari un „Summer party” pentru cei care au votat.

• Organizarea în apropierea unor secţii de votare a unor spectacole sau locuri de joacă (evenimente cu clowni, baloane, zâne, biciclete etc.) pentru copiii ai căror însoţitori fac dovada participării la vot.

Având în vedere temperaturile ridicate din ziua votului şi pentru evitarea unor eventuale incidente neplăcute cauzate de aglomeraţia din faţa secţiilor de votare, vă propunem amenajarea, cu sprijinul unor O.N.G.-uri şi în colaborare cu administraţia publică locală, a unor corturi unde se va oferi apă rece pentru alegătorii care se prezintă la vot.

Instruirea reprezentanţilor din secţiile de votare să asigure un flux continuu în secţiile de votare, astfel încât alegătorii să nu fie nevoiţi să aştepte mult pentru exercitarea dreptului de vot.

Cer ca în cel mai scurt timp să ne comunicaţi măsurile pe care le-aţi dispus în acest sens.

Cu prietenie,

Liviu Dragnea,

Secretar General

Semnătură indescifrabilă”.

Şi-a dat seamă că Adresa contravine legii

După o zi, pe 14 iulie 2012, Dragnea a transmis aceloraşi destinatari adresa cu nr.688/SG, realizând că prin conţinutul adresei nr.687/SG din 13.07.2012 se contravine dispoziţiilor legii.

Adresa nr.688/SG din 14.07.2012 avea următorul conţinut:



„Referitor la adresa nr.687/SG/13.07.2012 vă rog să nu puneţi în practică măsurile referitoare la organizarea de tombole, întrucât există riscul interpretării forţate a legislaţiei în vigoare prin care aţi putea fi expuşi unor atacuri în justiţie din partea adversarilor politici.

Prin urmare, pentru a evita aceste riscuri, vă rog să anulaţi orice acţiuni privind organizarea de tombole sau concursuri pentru stimularea participării la vot a alegătorilor.

Cu prietenie,

Liviu Dragnea, Secretar General”.

Apărarea lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a susţinut că adresa nr.687/SG din 13 iulie 2012 ar fi fost întocmită şi transmisă în teritoriu fără ştiinţa sa.



Completul de 5 judecători a arătat că datorită folosirii, în cadrul adresei, a verbelor „vă solicit” sau „cer”, consideră corectă aprecierea instanţei de fond, în sensul că acest tip de adresare indică o poziţie de autoritate a semnatarului, poziţie confirmată, de altfel, de dubla calitate deţinută de apelant – aceea de secretar general al PSD şi, totodată, coordonator al campaniei electorale.



„Modul în care adresa nr.687/SG din 13.07.2012 a fost concepută, exprimă poziţia de autoritate a inculpatului în exercitarea rolului său de coordonator al campaniei electorale şi secretar general al PSD”, arată Completul de 5 judeători.



Trei martori-cheie au fost audiaţi în proces, care au dat detalii despre cine transmis această adresă, totţ au ridicat din umeri şi au arătat că era haos în partid.

Printre martori a fost şi Zobuian Iuliana, director al Direcţiei Organizare din cadrul Secretariatului General al PSD: „Nu ştiu cine a dispus efectuarea adresei care viza organizarea de tombole, am găsit-o pe contul de e - mail al Secretariatul General al PSD, de unde şi ulterior a fost descărcată, dar nu pot preciza cine anume a redactat acea adresă. Nu am văzut ca acea adresă să fi fost redactată pe suport de hârtie. A doua zi după ce acea adresă a fost expediată prin e-mail, dl. Dragnea ne-a solicitat lista cu adresele care au fost expediate în teritoriu, am luat registrul în care erau trecute toate adresele şi menţionez că în registru am găsit şi adresa care viza organizarea de tombole. Reacţia dlui Dragnea la acel moment a fost extrem de nervoasă şi mi-a reproşat, atât mie, cât şi colegei Frunzete, faptul că nu suntem în stare să gestionăm activitatea din cadrul Secretariatului General al PSD. Menţionez că la acea dată în sediul de campanie era foarte mult haos, erau foarte multe persoane prezente, inclusiv persoane ce aparţineau altor partide ce făceau parte din alianţa încheiată cu PSD şi totodată, erau prezenţi şi foarte mulţi voluntari care doreau să vadă cum se desfăşoară o campanie electorală şi acesta era motivul pentru care am fost admonestate de către dl Dragnea.”



„Completul de 5 Judecători apreciază că răspunderea asupra conceperii şi transmiterii adresei nr.687/SG/ 13 iulie 2012 revine apelantului intimat inculpat, în ciuda declaraţiilor apelantului şi celor trei martori audiaţi de instanţe, care au încercat să creeze imaginea unui haos general în sediul PSD, care a creat condiţii pentru semnarea adresei nr.687/SG din 13 iulie 2012 de o persoană fără responsabilităţi şi atribuţii în campania electorală”, se arată în motivarea sentinţei.

O parte din declaraţiile martorilor, desfiinţate

Curtea Supremă a desfiinţat şi declaraţiile martorilor. „Deşi s-a încercat să se acrediteze ideea că la sediul PSD era un mediu de lucru dezorganizat şi haotic, unde aveau acces necontrolat foarte multe persoane, atât din staff-ul de campanie, cât şi voluntari, declaraţiile martorilor Zobuian Iuliana, Băţăgui Alexandru şi Frunzete Claudia nu sunt credibile sub acest aspect, în măsura în care sugerează că oricine trecea prin sediul PSD avea acces la e-mailul Secretariatului General şi la semnătura scanată a inculpatului Dragnea şi putea concepe, redacta, ataşa semnătura electronică şi transmite o comunicare e-mail către adresele de contact ale membrilor staff-ului de campanie din ţară, ba chiar să înregistreze adresa respectivă în Registrul de intrări-ieşiri, fără a fi observat de martori sau de alte persoane din sediu”, arată magistraţii.



Judecătorii susţin că conceperea, semnarea şi difuzarea unor instrucţiuni de tipul şi importanţa celor conţinute de adresa nr.687/SG din 13 iulie 2012, implicau alocarea, la nivelul partidului, de resurse umane şi financiare importante (tombole cu premii, acces gratuit la evenimente, îndeplinirea unor formalităţi administrative, încheierea unor acorduri cu ziare şi posturi radio-TV locale, oferirea de bilete la concerte, filme, cărţi, vacanţe, cartele de telefon), fiind exclusă ipoteza ca asemenea cheltuieli şi eforturi să poată fi angajate la iniţiativa unor simpli membri ai echipei de campanie sau a unor voluntari din sediul PSD, fără aprobarea lui Dragnea.



„Ca atare, Completul de 5 Judecători va înlătura din ansamblul probator, în mod justificat, părţile din declaraţiile martorilor care nu pot fi explicate în contextul faptic al cauzei, astfel cum s-a argumentat anterior”, a completat Curtea Supremă.

Infracţiunea a doua: SMS-urile cu probleme

„Completul de 5 Judecători reţine că din probele administrate rezultă, cu certitudine, că în ziua de 29 iulie 2012, prin intermediul unei aplicaţii folosite în mod curent de către PSD pentru comunicarea în teritoriu cu membrii săi, au fost transmise către coordonatorii din teritoriu ai campaniei electorale a PSD o serie de mesaje tip sms, conţinând solicitări de acţiuni concrete, de natură a îmbunătăţi participarea la vot a cetăţenilor”, arată magistraţii. Era vorba de 20 de sms-uri transmise liderilor PSD in teritoriu.



Potrivit percheziţiei informatice dispuse în cauză, seria mesajelor tip sms transmise către reprezentanţii PSD în ziua referendumului a fost deschisă de un mesaj care avea următorul conţinut: orele 15:17 - Liviu Dragnea: „Veţi primi imediat 7 mesaje foarte importante. Vă rog să urmaţi cu stricteţe instrucţiunile”.



Acestui prim mesaj i-au urmat, între altele, următoarele mesaje tip sms: orele 15:20:30: „Pentru fiecare SV se va face urgent o listă a cetăţenilor care nu au venit la vot”, orele 15:20:49: „Echipele noastre vor merge acasă la cetăţenii care nu au venit până acum şi îi vor aduce la vot”, orele 15:21:10: „Repet: vor merge la ei acasă să-i aducă la vot. Arătaţi aceste mesaje şi celor de la PNL”, orele 16:47:42: „PSD-SG: Coordonatorii PSD şi PNL de la fiecare secţie de votare să meargă ACASĂ la familiile care nu au venit la vot şi SĂ LE ADUCĂ SĂ VOTEZE!”, orele 16:51:15: „Oamenii noştri din secţiile de votare pot afla repede cine sunt cei care nu au ieşit la vot. Dar trebuie să meargă la ei ACASĂ să îi aducă să voteze!”şi orele 17:37:32: „PSD-SG: Mobilizaţi toţi membrii PSD şi PNL, daţi fiecăruia lista cu cei care nu au votat, să meargă la ei ACASĂ şi să-i aducă să voteze, nu să-i aştepte la SV!”

Apărarea lui Dragne, infirmată

Potrivit declaraţiei lui Dragnea, dată în faţă primei instanţe, acesta a fost prezent pe tot parcursul zilei de 29 iulie 2012 la sediul de campanie al Partidului Social Democrat (lipsind doar o oră în timpul dimineţii, când şi-a exercitat dreptul la vot), solicitând şi primind informaţii referitoare la prezenţa la vot. El a spus că nu a conceput sau cunoscut conţinutul mesajelor tip sms şi nici nu a dispus transmiterea acestora către coordonatorii locali PSD.



Completul de 5 judecători a analizat probele, cu referire la apărarea lui Dragnea, în sensul că nu ar fi conceput sau cunoscut conţinutul mesajelor tip sms şi nici nu a dispus transmiterea acestora către coordonatorii locali PSD, instanţa de control judiciar apreciază ca fiind justificată concluzia la care a ajuns instanţa de fond , anume că este „neplauzibilă” ipoteza că o altă persoană, necunoscută, ar fi luat decizii şi ar fi dat dispoziţii imperative coordonatorilor judeţeni („Vă rog să urmaţi cu stricteţe instrucţiunile”), „în timp ce Băţăgui Alexandru, unul dintre specialiştii care s-au ocupat de activitatea de primire şi transmitere de SMS-uri, ar fi acceptat să le comunice la nivelul întregii ţări, fără a-l informa măcar pe inculpat, coordonatorul întregii activităţi de campanie şi cu care se afla într-un contact direct şi permanent, inclusiv în acea zi”.



Instaţa a arătat că Dragnea a fost la curent, permanent, cu situaţia prezenţei la vot rezultă şi din convorbirea purtată de acesta cu Boboc Valentin Gabriel, lider PSD din Teleorman, la orele 20:38:57 în ziua referendumului, când apelantul îi spune interlocutorului: „aveţi decât 38% prezenţă în Alexandria”.



Magistraţii atrag atenţia asupra mesajului adresat de Dragnea lui Boboc, „cât se poate de neechivoc şi liber de orice metafore sau figuri de stil” („organizaţi-vă să mi-i aduceţi pe toţi la vot, băi! Îi legaţi, îi luaţi în braţe..”; „Luaţi-i, mă, rugaţi-i frumos. Dar e toată lumea împânzită în oraş?”; „Zi, mă, să îi aducă în oraş, mă…” care s-ar citi în aceeaşi „cheie” ca şi cea conţinută de primul dintre sms-urile transmise de la sediul central PSD, cel semnat Liviu Dragnea de la orele 15:17: „Veţi primi imediat 7 mesaje foarte importante. Vă rog să urmaţi cu stricteţe instrucţiunile”.

„Mesajele au fost concepute şi transmise de un lider cu maximă autoritate”

Completul de 5 judecători mai arată că exprimări cu caracter imperativ de tipul: „Pentru fiecare SV se va face urgent o listă a cetăţenilor care nu au venit la vot”, „Echipele noastre vor merge acasă la cetăţenii care nu au venit până acum şi îi vor aduce la vot”, „Repet: vor merge la ei acasă să-i aducă la vot. Arătaţi aceste mesaje şi celor de la PNL”, „Coordonatorii PSD şi PNL de la fiecare secţie de votare să meargă ACASĂ la familiile care nu au venit la vot şi SĂ LE ADUCĂ SĂ VOTEZE!”, „Oamenii noştri din secţiile de votare pot afla repede cine sunt cei care nu au ieşit la vot. Dar trebuie să meargă la ei ACASĂ să îi aducă să voteze!”şi „Mobilizaţi toţi membrii PSD şi PNL, daţi fiecăruia lista cu cei care nu au votat, să meargă la ei ACASĂ şi să-i aducă să voteze, nu să-i aştepte la SV!”, „denotă conceperea şi transmiterea mesajelor nu de către simpli membri de partid sau de voluntari fără experienţă, ci de către o persoană cu maximă autoritate, nu doar în cadrul partidului, ci şi în cadrul Uniunii Social Liberale, care, în contextul dat, nu putea fi decât apelantul inculpat”.



Curtea Supremă a constatat că şi de această dată, ca şi în cazul adresei nr.687/SG din 13 iulie 2012, mijloacele prin care Dragnea a îndemnat reprezentanţii din teritoriu să convingă cetăţenii să participe la vot au fost nelegale.



„Or, exercitarea de către cetăţeni a dreptului la vot, prevăzut de art.36 din Constituţia României, trebuie să fie liberă, neîngrădită şi, totodată, neforţată de elemente exterioare liberului arbitru şi voinţei acestora”, motivează judecătorii.

De ce „cu suspendare”

Completul de 5 Judecători a arătat că în acest caz este sufieicentă o condamnare cu suspendare, pentru a atrage atenţia lui Dragnea „pentru a-l determina să adopte o conduită corespunzătoare în cadrul campaniilor electorale viitoare”. Politicianul a fost avertizat că trebuie să aibă o atitudine corecte, „de respect faţă de însemnătatea pe care dreptul la vot o are într-o societate democratică şi a opţiunii corelative pe care orice cetăţean o are privind exercitarea sau nu a acestui drept”.

Atuurile lui Dragnea, pentru suspendarea condamnării: lipsa antecedentelor penale, prezentarea în faţa instanţelor, ori de câte ori a fost solicitat şi poziţia sa în societate. Completul de 5 Judecători a constatat că aceste circumstanţe „sunt puse în umbră de atitudinea de negare, în ciuda evidenţelor, a activităţii sale infracţionale şi a existenţei elementelor relevante în angajarea răspunderii sale penale”.

Pedeapasa de doi ani a fost considerată de magistraţi ca „aptă să asigure scopul educativ al pedepsei, dar şi exemplaritatea acesteia, iar prin modalitatea de executare aleasă de instanţă, să faciliteze reinserţia socială a apelantului intimat inculpat Dragnea Liviu Nicolae”.

Dragnea: pedeapsa a fost pentru exemplificare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, din ce a înţeles, în dosarul „Referendumul” a primit pedeapsa pentru „exemplificare”, afirmând că nu este corect ca oamenii să fie condamnaţi pentru exemplu, situaţii care aduc aminte de „nişte vremuri triste”. Dragnea a reafirmat că se va uita cu atenţie cine a semnat motivarea din dosarul „Referendumul”, pentru a vedea dacă avea acest drept.



Întrebat dacă pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare primită în dosarul „Rerendumul” şi-a atins scopul educativ, cum a motivat instanţa, şi acum a învăţat lecţia, Dragnea a spus: „Mă abţin. Nu am citit toată motivarea, doar ce a apărut în presă”.

„Am înţeles că s-a dat pentru exemplificare. Deci dacă oamenii sunt condamnaţi pentru exemplu, mi-aduc aminte de nişte vremuri triste pentru această ţară. Oamenii, vinovaţi, nevinovaţi, trebuie condamnaţi pentru exemplu. Eu nu cred că asta e corect”, a adăugat Dragnea.