Dragnea ar urma să îl întâlnească pe internautul care a pierdut pariul cu el şi a promis că aduce o ladă cu bere, liderul PSD oferind micii

Internautul a anunţat că va veni la sediul Kiseleff, la fel şi liderul social-democraţilor a spus că va aduce micii din Teleorman. Vestea proastă pentru miile de oameni care vor să participe la grătar este că Dragnea a spus că nu are atâţia mici, în consecinţă nu îi va primi.

În urmă cu o săptămână, liderul PSD a fost provocat de un internaut să demonstreze că el îşi scrie postările de pe Facebook, miza fiind o navetă cu bere. Astfel, Liviu Dragnea a postat un selfie cu el la volanul maşinii, întrebând "cum rămâne cu naveta cu bere” promisă şi spunând că îl aşteaptă pe internaut luni la sediul PSD din Kiseleff cu mici, urmând ca internautul să aducă berea.

La scurt timp după aceasta, pe Facebook a fost creat un eveniment intitulat “Grătar la Dragnea”, iar aproape 10.000 de persoane s-au arătat interesate sau au anunţat că participă la acţiune.

“Grătar. Dragnea dă micii. A zis să ne ţinem de cuvânt şi să mergem. Locaţia: Sediul PSD de pe Kiseleff. Ora: 17:00 .Ziua: Luni 7 Mai;, se arată în anunţul evenimentului.

Ulteriror, Bogdan Lungu, cel care l-a provocat pe Dragnea, a scris în comentariile de la postarea liderului social-democraţilor: “Sunt din Galaţi. Luni vin cu naveta cu bere. Să văd dacă am cui să dau pariul pierdut. Râdeţi, glumiţi... dar eu chiar mă duc la ora şi locul stabilit. Să vedem...”. Bogdan Lungu a participat alături de familia sa la protestele antiguvernamentale. De altfel, la un comentariu făcut duminică pe pagina sa Facebook, când era avertizat că Dragnea l-ar putea convinge să intre în PSD, el a afirmat: "Dacă am să trec într-o barcă, sub nicio formă nu va fi PSD!!! De asemenea, el confirmă prezenţa la Bucureşti, la întâlnirea cu Dragnea.

Liviu Dragnea a spus joi că a discutat cu internautul şi i-a confirmat că aduce micii, invitând şi jurnaliştii la sediul PSD.

"Acel domn care a pus pariu pe o navetă cu bere că eu nu sunt la volan, căruia i-am livrat selfie, l-am întrebat ce facem cu naveta cu bere, omul a spus că îşi ţine promisiunea, eu am spus că, fiind o gazdă bună, aduc micii şi vă spun că aduc mici din Teleorman. Vă aştept să veniţi acolo şi sper să mâncaţi cu mine măcar un mic sau două persoane la un mic, dacă nu aveţi curaj unul întreg, şi să bem o bere. Şi cu alcool, şi fără alcool", a anunţat liderul PSD.

În ceea ce priveşte miile de oameni care şi-au anunţat intenţia de a veni la întâlnirea cu liderul PSD, "la grătar", Liviu Dragnea a spus că nu a făcut “rămăşag cu ei” şi nu are atâţia mici de dat.

"Nu, pentru că nu cu ei am discutat. Eu n-am făcut rămăşag cu ei. Mai era o doamnă care ar fi vrut să vină şi a zis că bea doar limonadă. Aşa, de unde să am eu atâţia mici, domnişoară, să vin la toţi oamenii cu care mi-ar fi drag”, a explicat acesta.

În cadrul discuţiilor de pe pagina evenimentului, mai multe persoane au anunţat că vor veni să protesteze în faţa sediului PSD.