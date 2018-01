Achiziţii de lux la Primăria Sectorului 5: 11 iPhone X şi 12 iPhone 8 pentru care a plătit circa 24.000 euro

O achiziţie de lux a făcut şi Compania Municipală Tehnologia Informaţiei, proaspăt înfiinţată de primarul Gabriela Firea - un laptop Apple MacBook Pro 15, ecran Retina, la preţul de circa 11.700 lei, potrivit Hotnews. Aceeaşi companie a mai achiziţionat două laptopuri Apple MacBook Pro 15 Retina- MJLQ2ZE/A de la firma SMART CHOICE pentru suma de 7,964 lei bucata.



- 6 bucăţi Notebook Probook 450 G4 DSC 2GB i7-7500 de la firma PROMPT SERV COMPUTER S.R.L., preţul unui singur exemplar fiind 3,400 lei; în total - 20.400 lei; Achiziţia a fost făcuta prin intermediul ADP Sector 5;



- 4 bucăţi Apple iPad Pro 12,9'' Wi-Fi + Cellular 64GB de la firma OFFICE MAX S.R.L. - 4,659 RON lei/bucata; în total - 18.636 lei;



- 2 bucăţi Apple iPhone 8 Plus, 64GB, - 3,999 lei/bucata ; in total - 7998 lei;



- 10 bucăţi Apple iPhone 8, 64GB, 4G de la firma OFFICE MAX S.R.L. - 3,499 lei/bucata; in total - 34.990 lei;



- 1 bucată Samsung Galaxy S8 64GB de la firma OFFICE MAX S.R.L. - 3,099 lei/bucata;



- 3 bucăţi Apple iPhone X, 64GB de la firma OFFICE MAX S.R.L. - 5,349 lei/bucata; in total - 16.047 lei;



- 8 bucăţi Apple iPhone X, 256GB, 4G, de la firma OFFICE MAX S.R.L. - 6,199 lei/bucata; in total - 49.592 lei;