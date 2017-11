PL, despre încercarea lui Nistor Grozavu de a numi doi viceprimari în funcţie: PD şi PSRM vor să uzurpeze toate funcţiile din cadrul Primăriei

„Prin această mişcare, socialiştii din Consiliul Municipal Chişinău au făcut jocul primarului interimar, care este unealta Partidului Democrat şi anume au declanşat procedura de numire a viceprimarilor prin dispoziţia primarului interimar Nistor Grozavu, prima tentativă consumând-se în ziua de marţi, 31 octombrie 2017”, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii.

Partidul Liberal afirmă că la moment Primăria municipiului Chişinău este condusă de o persoană neautorizată, care nu are votul cetăţenilor, iar încercarea primarului interimar Nistor Grozavu, de-a propune Consiliului Municipal Chişinău numirea viceprimarilor, dar şi ulterioara numire prin dispoziţie a acestora se face cu încălcarea Legii cu privire la Statutul Municipiului Chişinău şi a Constituţiei Republicii Moldova, care prevede că desemnarea candidaţilor la funcţia de viceprimar, dar şi numirea prin dispoziţie, după refuzul consiliului de ori, este prerogativa expresă a primarului general, care are votul cetăţenilor, nu şi a primarului interimar Nistor Grozavu, care are un mandat limitat, de administrare a treburilor interne şi nicidecum un mandat complet.

„Prin aceste acţiuni, constatăm existenţa unei alianţe tacite dintre PD şi PSRM, care în mod flagrant încălcă Legea cu privire la Statutul Municipiului Chişinău şi a Constituţiei Republicii Moldova, prin care vor să uzurpeze toate funcţiile din cadrul Primăriei mun. Chişinău”, subliniază liberalii.

Aceştia au mai adăugat că atribuţiile exclusive ale primarului general, stabilite prin Legea privind Statutul Municipiului Chişinău şi Lege privind administraţia publică locală, nu pot fi nici delegate, nici preluate şi exercitate de persoana care exercită interimatul funcţiei de primar.

„Prin urmare, Nistor Grozavu nu poate propune candidaturile la funcţia de viceprimar şi nici nu-i poate numi ulterior prin dispoziţie”, precizează reprezentanţii PL.

Amintim că fostul director al companiei Gas Natural Fenosa, Silvia Radu, şi consilierul municipal Ruslan Codreanu au fost propuşi marţi, 31 octombrie, în calitate de viceprimari ai municipiului Chişinău. Tot în acea şedinţă, proiectul respectiv a fost retras de pe ordinea de zi cu votul consilierulor din PL şi celor din PSRM.

Nistor Grozavu a afirmat în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21 că încă o încercare de a numi în funcţii viceprimarii ar urma să aibă loc în şedinţa de vineri, 3 noiembrie, a Primăriei.