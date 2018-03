Mihai Ghimpu explică de ce liberalii nu fac parte din delegaţia care pleacă la Bucureşti în contextul Centenarului

Preşedintele formaţiunii, Mihai Ghimpu, a spus, luni, într-o conferinţă de presă, că membrii PL nu pot merge la Bucureşti alături de o persoană care nu recunoaşte unirea din 27 martie 1918, unire pe care nu a anulat-o nimeni, transmite IPN.



„În calitate de cine se duce Candu la Bucureşti? Unirea şi Partidul Democrat, conducerea Partidului Democrat, nu au nimic cu trecutul, prezentul şi viitorul nostru. Pe ei îi interesează doar puterea şi banul”, a spus Mihai Ghimpu.



Liderul PL a dezavuat refuzul lui Andrian Candu de a supune votului în Parlament mai multe propuneri făcute de liberali în contextul centenarului unirii.

„Fracţiunea PL a înaintat un proiect în Parlament ca anul 2018 să fie numit Anul Unirii. Apoi am înaintat încă un proiect ca să fie convocată o şedinţă festivă pe 27 martie. Nu au pus la vot. Un alt proiect de lege, ca pe 27 martie să votăm Declaraţia de Unire, iarăşi a fost refuzat. Am înaintat altul, dacă nu doresc ei, să ne dea nouă sala plenului ca să organizăm noi o şedinţă dedicată unirii – nimic. Am aflat că Parlamentul României a făcut propunerea ca pe 27 martie să fie şedinţa comună a Parlamentelor, aici la Chişinău. Au refuzat”, a spus Mihai Ghimpu.



Liberala Corina Fusu susţine că toate guvernările de la interdependenţă încoace au fost păguboase, deoarece au minţit cetăţenii.

„Avem nişte guvernări laşe. Avem o mentalitate în societate duplicitară, între vest şi est, Moldova şi Bruxelles, Moldova şi Bucureşti. Au reuşit să-i dezamăgească şi pe partenerii noştri din UE, care spun că nu mai înţeleg ce se întâmplă în Republica Moldova”, a spus Corina Fusu.



La şedinţa solemnă de la Bucureşti, prilejuită de centenarul unirii, Republica Moldova va fi reprezentată de o delegaţiе parlamentară, dar şi de una guvernamentală. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care va conduce delegaţia legislativului de la Chişinău, va susţine un discurs. Din delegaţie fac parte reprezentanţi ai formaţiunilor politice care şi-au manifestat dorinţa de participare la eveniment. Printre aceştia se numără deputaţi din fracţiunile Partidului Democrat, Partidului Popular European, Partidului Liberal Democrat, nu şi din fracţiunea Partidului Liberal.