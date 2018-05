Dionis Cenuşă: Asistenţa macro-financiară a UE pentru Moldova deja are conotaţie electorală

Autorul este de părere că lipsa unei date concrete pentru prima tranşă a asistenţei macro-financiare reprezintă o adevărată lovitură de imagine. Instituţiile europene practic au refuzat să valideze prima tranşă pe motivul că autorităţile de la Chişinău au restanţe la îndeplinirea unei condiţii sectoriale.



De fapt, principala obiecţie a europenilor conţine nemulţumirea faţă de felul cum funcţionează Autoritatea Naţională pentru Integritate, scrie Denis Cenuşa, care are un rol sistemic în combaterea corupţiei politice.



El reaminteşte că dacă această instituţie nu este fortificată până în iulie, atunci UE poate decide transferarea primei tranşe în septembrie.



Pentru guvernarea de la Chişinău acordarea cât mai rapidă a primei tranşe are o semnificaţie majoră, deoarece creează mai mult teren pentru manevre politice într-un an electoral crucial, opinează Denis Cenuşa.



Cunoscut pentru tentativele de a adopta contra-reforme, partidul de la guvernare ar putea comite abateri de la actualele angajamente faţă de UE legate de instituţiile democratice, explică politologul.



Potrivit lui, obţinerea banilor până în luna iulie, va oferi Democraţilor timp pentru a ajusta ritmul şi direcţia reformelor, fără a risca pierderea primei tranşe din asistenţa macro-financiară.



Pe de altă parte, afirmă expertul politic, amânarea tranşei pentru toamnă nu este întru totul dorită nici de către UE.



Acordată în preajma alegerilor, asistenţa poate deveni o resursă administrativă în mâinile guvernării. La fel, aceasta poate fi folosită de către forţele pro-ruse pentru a acuza UE de încercarea de a influenţa votul moldovenilor, concluzionează analistul politic.