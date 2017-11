Ziaristul acuzat că a inventat un reportaj despre socrii lui Puigdemont din Vaslui: „Am fost în casa lor, spunând că reprezint un fan club Barcelona“

Alexandru Petrescu a fost acuzat de o jurnalistă din Vaslui, care apare coautor la articolul publicat pe 29 octombrie în El Mundo, că reportajul ar fi o ”minciună sfruntată” şi că jurnalistul publicaţiei spaniole nu a discutat cu părinţii Marcelei Topor, soţia lui Carles Puigdemont.

Revoltată, jurnalista Simona Danda a publicat marţi, 31 octombrie, un articol în care explică modul în care a fost documentat reportajul şi în care denunţă faptul că jurnalistul Alexandru Petrescu, nu a intrat în locuinţa socrilor lui Puigdemont şi nu a stat de vorbă nicio clipă cu aceştia.

Mai mult, jurnalistul publicaţiei spaniole nici nu ar fi coborât din autoturism. Jurnalista din Vaslui a arătat că ”nu a scris niciun cuvânt în acel articol”, iar numele ei a apărut ca autor fără a i se cere acordul. În materialul publicat, Simona Danda preciza că nu a făcut decât să îl conducă pe Alexandru Petrescu la locuinţa socrilor lui Puigdemont.

În replică, Alexandru Petrescu susţine că reportajul este real şi că s-ar fi întâlnit cu soţii Lenuţa şi Andrei Topor, după ce s-a despărţit de jurnaliştii din Vaslui.

Discuţii înregistrate cu camera ascunsă



Andrei Petrescu susţine că a avut două planuri de realizare a reportajului din Vaslui şi că nu ar fi venit în oraşul socrilor lui Puigdemont singur, ci cu mai multe persoane. Corespondentul El Mundo afirmă că a luat decizia de a reveni la locuinţa soţilor Topor, după ce la o primă întâlnire la care au participat şi jurnaliştii din Vaslui, Lenuţa Topor, a refuzat orice dialog.

”Ar fi fost compromis planul B dacă mă duceam ca ziarist. Am revenit la locuinţa familiei Topor, fără a avea aparate şi camere de filmat, şi am intrat în casa lor după ce am spus că reprezint un fan club Barcelona. Nu am fost singur în casa soţilor Topor, ci cu o altă persoană din echipa mea”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Alexandru Petrescu.

Corespondentul El Mundo susţine că toate detaliile publicate în El Mundo sunt reale şi că discuţia cu socrii lui Puigdemont ar fi înregistrat-o cu o cameră ascunsă, pe care ar fi predat-o celor de la El Mundo. Cu toate acestea, publicaţia spaniolă a publicat doar imaginea socrilor din fotografiile oferite de jurnalista din Vaslui.

Alexandru Petrescu afirmă că a fost servit de în casa soţilor Topor cu ţuică, aşa cum a scris în reportaj, şi susţine că este adevărat că în ziua documentării materialului a observat mergând pe stradă vasluieni îmbrăcaţi în port popular şi câini care alergau caii de la căruţe (detalii menţionate în articolul publicat în El Mundo).

Corespondentul publicaţiei spaniole precizează că a decis să o treacă şi pe jurnalista din Vaslui coautor al reportajului, pentru că ”aşa i s-a părut frumos”, pentru că ar fi folosit text suport informaţii din articolele pe care aceasta le-a publicat anterior în ziarul Vremea Nouă.

”După ce au apărut toate aceste discuţii în presa românească, în jurul reportajului de la Vaslui, cei de la El Mundo au început să rândă, întrebându-mă ce presă este în România?”, Alexandru Petrescu

Jurnalistul este de părere că reacţia jurnalistei care l-a acuzat că a publicat un reportaj mincinos are la mijloc o neînţelegere: ”Eu materialul l-am scris la persoana I singular, nu la persoana I plural”. Invocă însă că după apariţia reportajului în El Mundo, ar fi fost sunat de un reprezentant al ziarului din Vaslui, care i-ar fi cerut bani pentru fotografii şi articol.

Afirmaţia este negată cu vehemenţă de reprezentanţii ziarului Vremea Nouă care precizează că au oferit corespondentului El Mundo fotografiile fără a i se percepe vreo sumă de bani, doar cu condiţia să precizeze sursa.

Pentru a arata că a fost la locuinţa familiei Topor, jurnalistul Alexandru Petrescu a prezentat o fotografie care o reprezintă pe Lenuţa Topor în faţa porţii. Reprezentanţii ziarului Vremea Nouă afirmă, însă că fotografia a fost realizată în timp ce corespondentul El Mundo se afla în maşina lor.

Sursa foto: Alexandru Petrescu