Scuza invocată de un timişorean prins cu o cutie de cocaină ascunsă sub maşină, în timp ce întorcea de la o nuntă din Moldova

Tânărul de 35 de ani, din judeţul Timiş, s-a prezentat pe 8 mai, în jurul orei 06.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară.

În baza unor informaţii deţinute de politistii de frontiera, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului. Astfel, echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali, a descoperit sub maşină un dispozitiv metalic, de forma unei cutii, prins cu ajutorul unui capac magnetic pe tabla de sub portbagaj. În interiorul cutiei se aflau trei punguţe transparente, două dintre ele conţinând o substanţă de culoare alba, iar a treia mai multe comprimate de culoare galbenă.

Având în vedere cele constatate, la faţa locului s-a prezentat o echipă operativă formată din lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui care a procedat la efectuarea unor teste preliminare pentru depistarea narcoticelor. Cu aceasta ocazie s-a constatat că substanţa de culoare albă din ambele plicuri a reacţionat pozitiv la testul pentru cocaină.

”Cu privire la cele constatate, barbatul a declarat că autoturismul pe care îl conduce era închiriat, fiindu-i necesar pentru a se deplasa în Republica Moldova, la o nuntă. Acesta a mai declarat că nu ştia de cutia cu droguri ascunsa sub autoturism şi că bănuieşte că i-a fost amplasata in masina, ca răzbunare, de catre fostul iubit al cetatenei moldovene la care a fost in vizita. Substanţele găsite, în greutate totală de aproximativ 20 grame, precum şi recipientul în care au fost descoperite au fost trimise spre expertiza la un laborator de specialitate”, a precizat Irina Mirică, responsabil mass-media din cadrul STPF Vaslui.

Pe numele bărbatului din Timiş, poliţiştii de la Crimă Organizată fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de introducerea în ţară de droguri de risc fără drept, respectiv. deţinere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept.