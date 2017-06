Românii care au plecat în turul ţării pe bicicletă pentru copiii cu diabet au ajuns în Mehedinţi

Gabriela şi Cristian Airinei au pornit această campanie în noiembrie anul trecut şi spre suprinderea lor li s-au alăturat în scurt timp companii importante şi alţi oameni de bine care sunt impresionaţi de drama pe care o trăiesc familiile acestor copiii diagnosticaţi cu diabet. De asemenea, prin acţtiunea lor, ei vor să demonstreze că diabetul de tip 1 poate fi învins prin mişcare.

„Dupa ce în 2011 şi 2013 am fost la Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri “CRISTIAN SERBAN” Buziaş şi şstiind ce înseamnă să-ţi scadă sau crească glicemia, să conştientizezi simptomele ca şi adult, am realizat cum este pentru un părinte care are un copil cu diabet şi nu poate să explice ceea ce simte”, spune Gabriela, şi ea insulinodependent cu Diabet tip 1 din anul 2002.

Pentru a vedea evoluţia glicemiilor sunt necesare 10 măsuratori prin înţepare în deget în cazul acestor copii.

De aceea, fondurile strânse în urma acestei campanii, care se numeşte “Da, si eu pot!”. vor fi donate asociaţiei "Sprijin pentru Diabet" pentru a achizitiona sisteme de monitorizare a glicemiei, sisteme necesare copiilor cu diabet tip 1. Acestea permit monitorizarea şi alarmarea în cazul în care valorile glicemiei ies din parametrii.

Cei doi soţi au ajuns joi în Mehedinţi, unde au fost însoţiţi pe o parte a traseului de bicicliştii de la Cyclomaniacs, o asociaţie din Drobeta Turnu Severin care s-a implicat de-a lungul anilor în multe astfel de campanii.

Cine doreşte să facă o donaţie pentru a ajuta copii cu această afecţiune există un cont deschis: Cont LEI Banc Post: RO86BPOS70608474041RON01.