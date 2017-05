VIDEO Moise, refugiatul african devenit român: „Dacă noi nu ducem ţara asta în sus, nimeni nu o va face în locul nostru“

Schimbarea percepţiei românilor asupra refugiaţilor prin informarea cu privire la ce înseamnă să fii refugiat. Acesta a fost scopul dezbaterii organizate joi seara la Universitatea de Vest din Timişoara. Potrivit directorului Institutului Intercultural Timişoara, Călin Rus, care a şi mediat dezbaterea, opinia publică din România, inclusiv din Timişoara, oraş renumit pentru multiculturalitatea sa, are o percepţie negativă atunci când vine vorba de primirea refugiaţilor proveniţi din zone de conflict. „S-a construit şi la noi, inclusiv aici în Timişoara un stereotip negativ al refugiaţilor, în special bazat pe transmiterea exagerată a numărului de refugiaţi care vin din Serbia spre România. Deşi avem noi, cei din Timişoara, tendinţa să ne privim ca fiind foarte deschişi şi toleranţi, avem o atitudine diferită când vine vorba de refugiaţii care au venit în ultima perioadă în Europa”, a declarat Călin Rus.

Flavius Loga Ilioni, reprezentant al AIDROM, un ONG care se ocupă de integrarea refugiaţilor în România, inclusiv prin găsirea unei chirii, resimte pe propria piele reticenţa timişorenilor faţă de refugiaţi. „E un fenomen de discriminare indirectă. Nu ar arunca cu pietre pe stradă într-un refugiat, dar dacă are de ales între un chiriaş român, student, bogat, sau ce se se mai cere la chiri ar alege o astfel de persoană faţă de o altă persoană”, a declarat reprezentantul ONG-ului potrivit căruia refugiaţii se confruntă şi cu probleme în obţinerea unui contract de închiriere, absolut necesar dreptului de şedere.

Purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) din România, Gabriela Leu, a arătat că pentru a-i accepta pe refugiaţi e nevoie de înţelegerea acestui statut. „Un refugiat este o persoană care a trecut printr-o procedură de azil în care s-a stabilit dacă există un pericol în ţara sa. Un refugiat este o persoană care a dovedit deja că are o temere de persecuţie”, a explicat Gabriela Leu.

Pledoaria lui Moise pentru primirea refugiaţilor

La evenimentul de la Timişoara a participat şi Moise Yeboua, un refugiat din Coasta de Fildeş, integrat în România, unde a absolvit şi Facultatea de Drept şi a obţinut cetăţenia română. Moise a povestit cum, adolescent fiind a decis să se convertească de la islam la creştinism, acest lucru aducându-i persecuţii în momentul războiului civil din Coasta de Fildeş. A fost momentul în care, cu ajutorul unui preot român, misionar în Coasta de Fildeş, s-a refugiat în România, unde s-a integrat perfect, învăţând limba română şi obţinând cetăţenia, dar şi o diplomă în Drept.

„Eu nu am venit să mă plimb în Europa. Am venit să caut linişte şi pace. Pentru mine a contat viaţa, liniştea şi pacea. (...) Eu am vrut să stau aici. Eu sunt foarte mândru să fiu român. E o ţară foarte frumoasă, cu oameni deosebiţi. Eu sunt în sala asta astăzi să vă ajut, să avem spiritul acesta de primire (n.r. a refugiaţilor). Să nu ne uităm la media, care are un alt scop. Sunt oameni ca voi. Eu nu am ales să fiu negru, dar sufletul meu e alb. Vreau să duc o luptă de a şterge spaima faţă de numele de refugiat care este folosit foarte peiorativ. Refugiat a ajuns să fie mai degrabă o înjurătură”, a spus Moise în pledoaria sa pentru primirea refugiaţilor în România. Moise a recunoscut că el este o excepţie, fiind foarte foarte bine primit, ceea ce nu se întâmplă în cazul altora.





Exemplul şi mărturia lui Moise au avut efect. Cel puţin o tânără prezentă în sală, reticentă la ideea de primire a refugiaţilor, şi-a reconsiderat poziţia ascultând mărturia tânărului venit în România din Coasta de Fildeş. „Mi-am schimbat un pic percepţia şi gândirea asupra refugiaţilor prin modul în care a vorbit Moise şi cum ne-a spus lucrurile, el care este un refugiat. Mi se părea că nu e ok să vină în ţara noastră (n.r. Refugiaţii). Sunt mai liniştită din punctul ăsta de vedere”, a declarat tânăra la finalul dezbaterii. În continuarea dezbaterii de joi de la UVT, sâmbătă se organizează la Timişoara, în premieră naţională, un festival de artă dedicat refugiaţilor.