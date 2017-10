FOTO Cel mai modern vagon al CFR-ului. Are internet, plasme care arată locaţia în timp real, prize, scaune ergonomice, camere video

Sindicaliştii feroviari şi CFR Călători încearcă să demonstreze că se poate călători cu trenul în condiţii civilizate, cu costuri nu foarte mari. Trenul care circulă pe ruta Bucureşti-Budapesta a ajuns, miercuri, în Gara de Nord cu un vagon special, inscripţionat cu mesajul „#sepoate”. Este vorba de un vagon recondiţionat la Atelierele Griviţa din Bucureşti.





Prin această campanie, feroviarii vor să atragă atenţia guvernanţilor să investească în vagoane.







„Acest proiect a avut drept scop sensibilizarea factorul politic decizional în ceea ce priveşte asigurarea unui transport feroviar de călători de calitate pentru publicul din România. Fondurile pentru modernizarea acestui vagon au fost de la Federaţia Naţională, de la organizaţia sindicală. Noi am vrut să arătăm că nu este foarte greu să realizezi modernizarea parcului de vagoane, în mod evident că nimeni nu are pretenţii absurde ca să le facem pe toate peste noapte, însă etapizat credem că putem introduce vagoane de acest gen. Noi am încercat să sensibilizăm factorul politic, să arătăm că şi călătorii din România merită să fie călători de rangul 1, ca şi cei din UE şi că, de fapt, stă în puterea noastră de a realiza aceste modernizări”, a spus Octav Rusu, vicepreşedinte al alianţei sindicale mişcare comercial de pe raza de activitate a Regionalei CFR Timişoara.





Vagonul recondiţionat are un design plăcut, este dotat cu internet, plasme care arată locaţia în timp real a vagonului, camere de luat vederi, prize, scaune ergonomice de calitate.





“Sunt condiţii pe care le întâlniţi la acelaşi rang de tren în Europa de Vest. în România nu există un vagon atât de modern, dar sperăm să mai fie, tocmai acesta este scopul proiectului nostru, intitulat <#sepoate>. Acest vagon va merge în cele mai mari oraşe care au legătură cu Bucureşti, va fi ataşat la trenurile în parcurs, urmează o perioadă de şase, şapte ore pentru vizitare, după care se ataşează la tren şi se întoarce în staţia Bucureşti”, a mai spus Octav Rusu.





Conform reprezentanţilor CFR, reabilitare vagonului,vechi de 18 ani, a costat sub 10.000 de euro.





Feroviarii au lanasat şi o petiţie pentrusStrângerea unui număr cât mai mare de semnături, astfel încât cei care conduc sau vor conduce România să investească în infrastructura şi în materialul rulant!