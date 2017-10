FOTO Legendarul robot Titan, din familia lui Terminator, i-a fascinat pe copiii din Timişoara

Titan a fost adus la Timişoara de compania multinaţională Flex, care doreşte să îşi extindă departamentul de e Cercetare şi Dezvoltare din capital Banatului.

Robotul a făcut întreţinut atmosfera, sâmbătă, la expoziţie Design in the Age of Intelligence, de la Biblioteca Universităţii Politehnica. Aici, timişorenii vor putea descoperii tehnologii, au putut să participe la ateliere de creativitate. Având în vedere oaspetele deosebit, expoziţia a fost luată cu asalt de copii. Titan a avut trei momente de câte 20 de minute, în care a interacţionat cu cei mici, a dansat, a cântat, a făcut glume.