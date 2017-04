Alpinistul Horia Colibăşanu a plecat să cucerească Everestul. Vrea să ajungă pe cel mai înalt punct de pe glob fără oxigen şi fără ajutorul şerpaşilor

Înainte de a pleca, sportivul de performanţă a parcurs o serie de testări medicale monitorizate de medicul Claudiu Avram, cel care a realizat în ultimii ani testele de efort pentru Horia Colibăşanu. Rezultatele au arătat că starea fizică a timişoreanului este cu 25 la sută mai bună decât cea pe care a avut-o acum 2 ani.



“Mă simt foarte bine şi a fost o veste extraordinară faptul că testele de efort confirmă că sunt în stare să urc pe Everest, cel mai sus, aşa cum mi-am propus, fără oxigen, fără şerpaşi. Sunt pregătit de această expediţie. Cu vreme bună pe munte, ascensiunea se va întâmpla aşa cum am planificat-o împreună cu partenerul meu Ralf Dujmovits. Am finalizat ultimele pregătiri în ţară , mâncare, echipament, mă îndrept astăzi spre Belgrad de unde voi zbura spre Kathmandu, via Abu Dhabi”, a declarat Horia Colibăşanu.





Expediţia în Himalaya se va derula în mai multe etape. La sosirea în Kathmandu, Colibăşanu îşi va organiza echipamentul şi logistica necesare pe munte. După câteva zile, va porni cu un avion spre Lhasa, locul de pornire spre munte, respectiv tabăra de bază ( 5.000 metri). În tabăra de bază va avea loc prima fază de aclimatizare şi instalarea corturilor pentru momentele de odihnă şi refacere.

Spre al optulea vârf de peste 8.000 de metri

După aproximativ o săptămână, Horia va urca în tabăra de bază avansată (6.400 metri) unde va sta cel mai mult pentru aclimatizare şi antrenamente. Periodic, pentru refacerea organismului, va mai coborî în tabăra de bază. Ziua de vârf, în funcţie de prognoza meteo, este programată în intervalul 18 – 22 mai 2017.

“Este una dintre cele mai importante expediţii pentru mine. Îmi spunea un prieten că dacă urci pe K2 fără oxigen şi şerpaşi (n.r. vârf urcat de Colibăşanu în premieră naţională) Everestul este floare la ureche fără oxigen. O să văd ce îi spun acestui prieten când mă întorc”, a mai adăugat Colibăşanu, apreciat ca fiind cel mai bun alpinist din istoria României.

Anul acesta, are loc cea de-a 19 expediţie internaţională a lui Colibăşanu, Everest fiind al optulea vârf de peste opt mii de metri pe care sportivul doreşte să îl aibă în palmares.



Horia Colibăşanu este susţinut pentru această expediţie de Primăria Timişoara, Timişoreana, Poka, Mercedes-Benz România, FAN Courier, AD Auto Total şi Sanovita.

Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timişoara, în care Colibăşanu are calitate de membru, afiliat la Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă care derulează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internaţional.



Expediţia poate fi urmărită pe www.horiacolibasanu.com şi pe pagina de Facebook Horia Colibăşanu.