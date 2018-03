Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul pacientei care a murit de la o amigdalită

Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a articolului 34 din Constituţia României privind dreptul la ocrotirea sănătăţii.

Mioara Dobromir avea vârsta de 46 de ani şi venise la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu pentru că o durea gâtul, ea fiind diagnosticată cu amigdalită.

I s-a făcut o incizie fără să i se facă analize

Constantin Dobromir, fiul pacientei decedate, susţine că mamei sale i s-a făcut o incizie la două ore de la internare fără să i se facă analize, după care starea ei s-a degradat: „

„A mers la Secţia ORL, iar eu când am ajuns la spital, la două ore după internare deja fusese incizată. A fost incizată în patru zile de patru ori. În trei zile i s-a schimbat tratamentul de trei ori. Nu ştiu dacă s-au făcut analizele, dar dacă se făceau nu schimbau tratamentul de trei ori în trei zile. În prima zi când a ajuns la spital, i s-a făcut incizie şi a fost băgată în salon, după care i s-a administrat un tratament. A doua zi s-a schimbat medicul de gardă şi iar i s-a făcut o incizie şi i s-a schimbat tratamentul, iar a treia zi a venit domnişoara doctor Davidescu, care iar i-a făcut incizie şi i-a schimbat tratamentul. Am insistat să i se facă un RMN, pentru că îmi spuneau colegele de salon că se simte rău noaptea. Am insistat să fie transferată la Institutul „Marius Nasta“ de la Bucureşti sau la spitalul Floreasca. A patra zi când am ajuns la spital, maică-mea nu mai era la salon, ci era la Spitalul 700, pentru a i se face un RMN. În prima zi când a ajuns a avut un număr de leucocite, iar în a treia zi, după trei zile de tratament şi spitalizare, numărul de leucocite ajunsese la 30.000. Asta mi s-a spus. Au venit rezultatele de la RMN şi mi-a s-a spus că are o pungă de apă şi aer în mediastin şi că nu rezistă până la Bucureşti şi că trebuie s-o ducem, la Craiova“.

„În salvare a venit un preot şi a îngrijit-o“

Constantin Dobromir poveste că mama sa a fost băgată în operaţie după câteva ore de la sosirea la Craiova, însă starea ei era foarte gravă şi nu a mai putut fi salvată: „Fiul femeii povesteşte că a fost făcută Când a ajuns la Craiova, starea femeii era, deja, foarte gravă şi a suferit mai multe stopuri cardiace. „Mama mea a ajuns la Craiova la ora 17:30, iar eu am ajuns la 18:30. Nu era nici un medic acolo, ci doar o asistentă. M-am enervat. Am început să dau telefoane. La ora 12:00 a ajuns un medic chirurg şi a băgat-o în sala de operaţie şi un furtun de dren. După 15 minute a ieşit domnul doctor să ne arate că se scursese un litru de puroi în 15 minute. Dimineaţa ne-a pus să semnăm pe propria răspundere, pentru că erau şanse mici să rezite la operaţie. Am semnat, pentru că era ultima şansă. După trei zile de Terapie Intensivă a fost trimisă pe salon, dar nu mânca, analizele ieşeau prost, nu putea bea apă, nu putea să vorbească. După cinci zile pe salon a fost să i se facă o investigaţie la inimă şi a făcut un stop cardiac pe masa medicului. A fost resuscitată 30 de minute. Cei de la Terapie Intensivă mi-au spus că şi dacă se întâmplă o minute o să fie legumă. A rămas la Terapie Intensivă, iar dimineaţa când am fost acolo mi s-a spus că a mai făcut un stop cardiac şi că a intrat în comă. Am tot sperat patru zile, dar a început să tot facă stopuri cardiace. Mi s-a spus că nu mai are nicio şansă. Am vrut s-o iau acasă, pentru că mi-a spus că dorinţa ei, dacă ar fi să moară, este să fie acasă. În salvare a venit un preot şi a îngrijit-o, iar când au deconectat-o de la aparate a început să-i curgă puroi, pe nas, gură şi pe urechi“.

Încă o pacientă a murit de la o amigdalită

În anul 2011, o altă pacientă a murit în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu de la o amigdalită. Raluca Tulic a decedat la vârsta de numai 17 ani. Ea s-a internat cu diagnosticul amigdalită. I s-a administrat antibiotic, fără să i se facă testul alergenic. Pacienta a făcut un şoc anafilactic şi nu a mai putut fi salvată.

Procurorii au investigat acest caz şi au decius trimiterea în judecată a celor responsabili. În toamna anului trecut, medicul Carmen Braia, de la Secţia ORL a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost condamnată de către Judecătoria Târgu Jiu, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpă. De asemenea, instanţa de judecată a mai stabilit despăgubiri de 400.000 de euro.