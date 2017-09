VIDEO Ce nu poate face administraţia locală, rezolvă militarii. 15 soldaţi nemţi şi români au refăcut mormintele şi crucile din Cimitirul de onoare de la Titu

În total, 10 soldaţi germani şi 5 români muncesc din zori şi până seara pentru a reface mormintele şi crucile. Sunt restaurate crucile şi rescrise numele de pe ele, vopsite gardurile şi săptae mormintele.

Iniţiativa restaurării îi aparţine lui Cristian Scarlat, şeful reprezentanţei VDK în România. VDK organizează în aceste zile o tabără militară de voluntari pentru reabilitarea cimitirului de la Titu.





“Această tabără militară de voluntari face parte dintr-un complex de activităţi care au loc anul în toate ţările în care au murit militari germani în rozboiul mondial. În ţară sunt peste 200 de cimitire sau parcele militare de acest fel unde sunt înhumaţi circa 93.000 de militari germani în ambele războaie”, spune acesta.







La Titu a funcţionat în timpul celui de-al doilea Război Mondial şi un spital pentru prizonieri, în care au murit 40 de militari germani. Cu toţii au fost înhumaţi acolo.

Cimitirul de onoare de la Titu a fost amenajat în anii 1917-1918 de către Administraţia militară germană de ocupaţie, după planurile arhitectului peisagist R. Lange, pe un teren de cel de 1.300 mp, donat de un proprietar român. R. Lange a menajat şi Cimitirul de onoare „Pro Patria” din Bucureşti.





“Am curăţat foarte bine crucile şi am împrospătat scrisul de pe acestea. Am reparat unele cruci, de asemenea şi am toaletat arborii şi am curăţat monumentul central. Ne-am întrebuinţat destul de bine şi fost o plăcere pentru noi să lucrăm aici”, spune militarul în rezervă Martin Seifert, arheolog de profesie.

Investiţia făcută de militarii nemţi s-a ridicat la aproximativ 1.500 de euro.

La Titu au fost înhumaţi militari germani, austro-ungari, dar şi români, care au murit în luptele din noiembrie 1916 în aceasta zonă. De asemenea, după război, tot aici au fost strămutate osemintele militarilor îngropaţi în diferite locuri din judeţul Dâmboviţa, acest cimitir devenind unul centralizator.